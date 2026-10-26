Antrenament cu public la fileu. Juniorii Under 19 de la CSM Arcada au obținut două victorii clare

Sala „Florin Balaiș” a găzduit în weekend partidele din cadrul primului turneu al Campionatului Național de volei masculin pentru juniori Under 19. CSM Arcada Galați, vicecampioana României en-titre, antrenată de profesorul Nicu Harabagiu, a pornit lansat în cursa pentru medalii și a obținut două victorii de control mult gustate de suporterii gălățeni: 3-0 (7, 13, 22) cu CSM CSȘ 1 Constanța și 3-0 (6, 11, 12) cu Phoenix Volleyball Team Brăila.

Lotul de jucători: Mario Panait, Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Bogdan Panait, Rareș Geileanu, Tudor Calciu, Eduard Ionescu, Patrick Burungiu, Andrei Doca, Robert Marin, Matei Sava, Ștefan Doca, Sebastian Gandroman.

Clasamentul grupei B după primul turneu: 1. CSM ARCADA GALAȚI 6 puncte, 2. CSM CSȘ 1 Constanța 3 puncte, 3. Phoenix Volleyball Team Brăila 0 puncte. Cel de-al doilea turneu se va disputa în perioada 20-22 noiembrie la Constanța. Ultimul turneu din prima fază va avea loc în luna decembrie la Brăila. Primele două clasate se califică pentru turneul semifinal din Liga 1.