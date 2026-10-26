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    Antrenament cu public la fileu. Juniorii Under 19 de la CSM Arcada au obținut două victorii clare

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Antrenament cu public la fileu. Juniorii Under 19 de la CSM Arcada au obținut două victorii clare

Catalin RĂDULESCUSportJust now

Antrenament cu public la fileu. Juniorii Under 19 de la CSM Arcada au obținut două victorii clare

Sala „Florin Balaiș” a găzduit în weekend partidele din cadrul primului turneu al Campionatului Național de volei masculin pentru juniori Under 19. CSM Arcada Galați, vicecampioana României en-titre, antrenată de profesorul Nicu Harabagiu, a pornit lansat în cursa pentru medalii și a obținut două victorii de control mult gustate de suporterii gălățeni: 3-0 (7, 13, 22) cu CSM CSȘ 1 Constanța și 3-0 (6, 11, 12) cu Phoenix Volleyball Team Brăila.

Lotul de jucători: Mario Panait, Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Bogdan Panait, Rareș Geileanu, Tudor Calciu, Eduard Ionescu, Patrick Burungiu, Andrei Doca, Robert Marin, Matei Sava, Ștefan Doca, Sebastian Gandroman.

Clasamentul grupei B după primul turneu: 1. CSM ARCADA GALAȚI 6 puncte, 2. CSM CSȘ 1 Constanța 3 puncte, 3. Phoenix Volleyball Team Brăila 0 puncte. Cel de-al doilea turneu se va disputa în perioada 20-22 noiembrie la Constanța. Ultimul turneu din prima fază va avea loc în luna decembrie la Brăila. Primele două clasate se califică pentru turneul semifinal din Liga 1.

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