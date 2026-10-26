„Am perseverat și am sperat că voi câștiga”. Cine este norocosul care a ridicat premiul de 3,32 milioane de euro la Loto 6/49

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22 octombrie 2026 s-a prezentat astăzi, 26 octombrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica biletul norocos. Acesta a intrat în posesia unei sume totale în valoare de 17.760.754,40 de lei, ceea ce reprezintă echivalentul a peste 3,32 milioane de euro.

Cu ocazia ridicării premiului, posesorul biletului a transmis un mesaj de încurajare pentru ceilalți participanți: „Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”.

Posesorul uriașului premiu provine din județul Prahova, are în jur de 50 de ani și participă în mod constant la jocurile loto de mai bine de două decenii. Acesta a dezvăluit reprezentanților instituției că, de-a lungul întregii sale activități de jucător, obținuse până acum doar câștiguri de valoare mică. Strategia sa din ultimii ani a presupus plasarea exclusivă online a acelorași numere la fiecare tragere, variantele alese având o semnificație strict personală.

Biletul care i-a schimbat viața a fost înregistrat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Norocosul a optat pentru completarea a trei variante simple la Loto 6/49, plătind pentru acest bilet suma de doar 24,50 de lei.

Din motive de siguranță și protecție a vieții private, câștigătorul a ales să își păstreze anonimatul și nu a dorit să își facă publică identitatea.