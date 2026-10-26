Săptămână spectaculoasă la Teatrul „Fani Tardini”: De la teatru-dans distopic din Cluj şi comedia „Desculţ în parc”, la producţia-fenomen „Regina nopţii”

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi propune publicului o săptămână bogată în trăiri artistice, aducând pe scenă de la producţii independente invitate din ţară, până la comedii clasice îndrăgite şi spectacole laureate cu premii naţionale. Seria evenimentelor debutează marţi, 27 octombrie, la ora 19:00, când compania Pivot Dance Theatre din Cluj-Napoca prezintă spectacolul de teatru-dans „Camera de vizionare”, scris şi regizat de Jasmina Cloşcă.

Piesa face parte din proiectul „Corpuri mimetice: Anatomia unei generaţii vizuale”, co-finanţat de AFCN, şi construieşte un univers alternativ distopic în care spaţiul media digital devine o cameră fizică ce monitorizează şi influenţează alegerile primei generaţii crescute într-un mediu suprasaturat de informaţie. Prin găzduirea acestei reprezentaţii, teatrul gălăţean îşi continuă misiunea de sprijinire a artiştilor independenţi şi de diversificare a limbajului scenic oferit comunităţii.

Programul de weekend continuă sâmbătă, 31 octombrie, tot de la ora 19:00, cu celebra comedie „Desculţ în parc” de Neil Simon, în regia Laurei Moldovan şi scenografia lui Cristian Marin. Spectacolul aduce în faţa publicului aventurile pline de umor şi tensiune ale doi tineri proaspăt căsătoriţi care înfruntă provocările începutului de drum într-o mică garsonieră din Manhattan. Piesa explorează cu delicateţe şi optimism fragilitatea cuplului la început de căsnicie, relaţiile de familie şi maturizarea emoţională, fiind adusă la viaţă de o distribuţie din care fac parte actorii Flavia Călin, Ciprian Braşoveanu, Ana Maria Ciucanu, Cristian Gheorghe, Vlad Ajder şi Aurelian Gheorghe.

Finalul săptămânii este marcat duminică, 1 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor, de reprezentarea sold-out a spectacolului „Regina nopţii”, scris şi regizat de Leta Popescu, cu scenografia semnată de Bogdan Spătaru. Dedicată bunicilor şi încadrată în programul de teatru popular contemporan, producţia spune povestea plină de tandreţe şi umor a lui Moş Grigore, un bătrân care îşi adună întreaga familie în jurul său când simte că îi vine sfârşitul.

Piesa, montată în cadrul Proiect 9, se bucură de o recunoaştere naţională uriaşă, având în palmares multiple distincţii la Festivalul Naţional de Comedie şi Premiul UNITER 2025 pentru cea mai bună actriţă în rol principal acordat Oanei Mogoş. Biletele pentru spectacolele teatrului pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală din strada Domnească sau online de pe platforma oficială a instituţiei.