Eveniment cultural româno-albanez de excepţie la Galaţi: Ambasadoarea Albaniei şi preşedintele Consiliului Judeţean, invitaţi la Muzeul de Artă Vizuală

Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi devine marţi, 27 octombrie 2026, de la ora 15:00, gazda unei manifestări culturale speciale dedicate consolidării relaţiilor româno-albaneze. Sub genericul „culturAL – O punte între Galaţi şi Albania”, evenimentul continuă seria activităţilor prilejuite de inaugurarea Centrului Cultural Albanez de la Dunărea de Jos şi este organizat de Asociaţia „Prietenie & Integrare” în parteneriat cu Muzeul de Artă Vizuală, sub patronajul Ambasadei Republicii Albania în România. La întâlnire vor fi prezenţi invitaţi de marcă, printre care se numără Excelenţa Sa Enkeleda Mërkuri, Ambasadoarea Republicii Albania în România, şi Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, alături de reprezentanţi ai mediului cultural şi ai comunităţii locale.

Programul manifestării debutează la ora 15:00 cu prezentarea celei de-a doua antologii literare bilingve româno-albaneze, intitulate „Candela cuvintelor”, un volum editat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi. Lansarea cărţii se va bucura de participarea autorilor gălăţeni, alături de jurnalista Anca Spânu, coordonatoarea antologiei, dr. Elsa Stavro, directoarea Centrului Cultural Albanez de la Dunărea de Jos, prof. Ghiţă Nazare şi scriitoarea Daniela Gumann, preşedinte fondator al Asociaţiei Scriitorilor Români din Austria.

De la ora 16:00, publicul se va putea bucura de un recital muzical susţinut de elevii clasei de canto-muzică uşoară a profesoarei Emilia Savu din cadrul şcolii de Arte a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, urmat, de la ora 16:30, de o incursiune în bucătăria tradiţională albaneză, unde invitaţii vor putea degusta preparate specifice precum burek şi baklava.

Punctul culminant al după-amiezii va fi marcat la ora 17:00 de proiecţia filmului artistic albanez „Concert în anul 1936”, peliculă subtitrată în limba engleză şi inspirată din viaţa legendarei soprane Tefta Tashko Koço. Prin această serie complexă de activităţi literare, muzicale, gastronomice şi cinematografice, organizatorii îşi propun să promoveze dialogul intercultural autentic şi să strângă legăturile de prietenie dintre comunitatea gălăţeană şi cea albaneză.