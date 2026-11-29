Performanţă deosebită pentru sportul gălăţean şi românesc în weekend. La Istanbul s-au desfăşurat întrecerile celei de-a 3-a ediţii a Cupei Balcanice Balkan Shinyokushin. Gălăţeanca Crina Bianca Stase, care este legitimată la Gym Oradea, dar se pregăteşte la ACS Triumf Dojo, şi-a încheiat cariera la junioare cu două titluri de campioană balcanică la Under 18 în probele de kata şi kumite.

Final de juniorat şi de an în forţă pe tatami

„Şi astfel mi-am încheiat ultimul an de juniori… într-un mod pe care îl voi purta mereu în suflet! Dublă campioană balcanică! Un an plin de muncă, sacrificii, provocări, emoţii şi lecţii care m-au făcut mai puternică, atât ca sportivă, cât şi ca om. Privesc în urmă cu recunoştinţă la tot ce am construit până aici şi cu nerăbdare spre ceea ce urmează. Niciun rezultat nu se construieşte de unul singur, aşa că vreau să le mulţumesc din suflet părinţilor mei, care mi-au fost mereu alături, antrenorilor pentru îndrumare, răbdare şi încredere, precum şi tuturor celor care mă susţin, mă încurajează şi cred în mine la fiecare pas. OSU!”, ne-a declarat foarte fericită, Crina Bianca Stase.

Crina a fost însoţită la Istanbul de antrenorul şi tatăl său, Adi Stase.

România a participat la această competiţie cu 44 de sportivi care au cucerit 33 de medalii şi a ocupat locul 3 în clasamentul general.

Felicitări, Crinuţa Mărutza, suntem mândri de tine!