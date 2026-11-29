Remi Dobre şi ispita din Galaţi, Daniela Pană, au decis să plece împreună de la Insula Iubirii. Cei doi au ajuns în faţa ultimei ceremonii a focului, unde Radu Vâlcan i-a întrebat cum vor să părăsească emisiunea. Răspunsul lui Remi a venit fără ezitare. Concurentul a ales să continue experienţa alături de Daniela, iar aceasta nu şi-a ascuns bucuria.

„Şi am tot spus-o şi o să o susţin în continuare. Nu mă interesează cum te văd ceilalţi. Eu am văzut în tine altceva, total altceva. Eşti o persoană specială, frumoasă, inteligentă, foarte amuzantă şi chiar şi sensibilă. Da, eu am văzut părţile alea sensibile şi am simţit odată cu tine şi bucurie, şi tristeţe”, a spus gălăţeanca.

Aşadar, Remi Dobre a părăsit Insula Iubirii alături de ispita Daniela. După experienţa trăită în Thailanda şi toate momentele prin care au trecut, cei doi au ales să vadă ce le rezervă viitorul împreună, notează a1.ro.