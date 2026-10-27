Harry Kane a câştigat Balonul de Aur 2026! Englezul a intrat în istoria fotbalului

Kane devine astfel al cincilea fotbalist englez care câştigă prestigiosul trofeu, după Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan şi Michael Owen. Reuşita vine într-un an important şi pentru naţionala Angliei, care a încheiat Campionatul Mondial din vară pe locul al treilea.

Vizibil emoţionat în momentul primirii premiului, atacantul le-a mulţumit organizatorilor, celor care l-au votat şi tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul carierei.

„Vreau să le mulţumesc celor de la France Football pentru acest eveniment şi tuturor celor care m-au votat. Am fost în această cursă alături de mulţi jucători de clasă mondială, dintre care unii îmi sunt chiar colegi.

Le mulţumesc colegilor mei de la Bayern München şi lui Vinnie (n.r. Vincent Kompany), care este în spital şi căruia îi doresc însănătoşire grabnică. Mulţumesc staffului şi tuturor celor din club. Sunt mândru că fac parte din această familie şi că aduc acest trofeu acolo unde îi este locul.

Vreau să le mulţumesc şi celor de la Tottenham. Nu aş fi omul care sunt astăzi fără Tottenham. Le sunt recunoscător tuturor celor cu care am colaborat acolo. Mulţumesc tuturor celor prezenţi în această sală, celor de pe stadioane şi tuturor celor care şi-au arătat susţinerea pe reţelele sociale. Este o onoare şi un privilegiu să vă mulţumesc!

Le mulţumesc şi antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul carierei, de la Mauricio Pochettino, José Mourinho şi Antonio Conte, până la Roy Hodgson şi Gareth Southgate. Am învăţat foarte multe de la voi. Cei mai buni oameni şi cei mai buni antrenori nu fac decât să te ajute să devii mai bun.

Oricărui copil care visează să ajungă aici vreau să-i transmit că, indiferent de suişurile şi coborâşurile pe care le va întâlni, trebuie să continue să creadă în el. Şi eu am visat să ajung aici. Totul este posibil, aşa că nu renunţaţi niciodată”, a declarat Harry Kane.