Cinci focare de variolă ovină şi caprină, confirmate în judeţul Galaţi. Animalele vor fi ucise

În judeţul Galaţi, în luna octombrie, au fost confirmate cinci focare noi de variolă ovină şi caprină, în comunele Tudor Vladimirescu, Nămoloasa şi Umbrăreşti. În total, 890 de oi şi capre urmează să fie eutanasiate.

Noile focare se adaugă celui identificat în luna august în comuna Tudor Vladimirescu, unde autorităţile au dispus uciderea a 638 de animale. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a aprobat planurile de acţiune pentru cele cinci focare, identificate în zilele de 7, 12, 22 şi 23 octombrie.

Restricţii pe zeci de kilometri în jurul focarelor

Pentru limitarea răspândirii virusului, autorităţile au instituit zone de protecţie cu o rază de cinci kilometri şi zone de supraveghere care se extind pe o rază de 20 de kilometri. Acestea cuprind localităţi din judeţele Galaţi, Vrancea şi Brăila. Măsurile includ restricţii privind circulaţia şi transportul oilor şi caprelor, verificarea exploataţiilor şi monitorizarea stării de sănătate a animalelor. De asemenea, proprietarii trebuie să anunţe medicii veterinari dacă observă animale bolnave sau moarte şi să respecte regulile de biosecuritate.

Ultimul document aprobat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, vizează două focare confirmate în localitatea Condrea, comuna Umbrăreşti. Planul aferent prevede uciderea animalelor din exploataţiile afectate, neutralizarea cadavrelor şi dezinfectarea adăposturilor şi a echipamentelor utilizate.

Fermierii vor primi despăgubiri

Proprietarii animalelor afectate vor putea primi despăgubiri, cu respectarea condiţiilor legale şi a procedurilor de evaluare. Potrivit Prefecturii Galaţi, banii urmează să fie acordaţi din fonduri europene, în maximum 120 de zile de la identificarea focarului. Variola ovină şi caprină este o boală infecţioasă a oilor şi caprelor, iar confirmarea unui focar determină aplicarea unor măsuri veterinare stricte pentru eliminarea virusului şi prevenirea transmiterii către alte efective.