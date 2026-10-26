MÂNDRIE, VOINȚĂ ȘI INIMĂ DE CAMPION LA CAMPIONATUL EUROPEAN IKOKU 2026. Gălățeanca Crina Stase, aur și argint la Europeanul din Belgia. Ema Simion a debutat la o competiție de anvergură

În weekendul 24-25 octombrie, la Ghent, Belgia a avut loc Campionatul European IKOKU, unde peste 350 de sportivi din întreaga Europă s-au reunit pe tatami. Printre aceștia s-au numărat și gălățencele noastre care au demonstrat ce înseamnă cu adevărat determinarea Kyokushin.

Suntem foarte mândri să felicităm două sportive de excepție care au reprezentat România și spiritul dojo-ului nostru cu toată ființa lor: Crina Stase (legitimată la CS Gym Oradea, dar care se antrenează zi de zi la Triumf Dojo) a strălucit din nou. A cucerit locul 1 și titlul de Campioană Europeană la Kata, completându-și performanța formidabilă cu locul 2 la Kumite, concurând la o categorie de greutate mai mare. O dovadă incontestabilă a muncii, talentului și maturității sale pe tatami.

„Sunt deosebit de mândră de medalia de argint la kumite, deoarece am ales să pășesc pe tatami împotriva unor adversare dintr-o categorie de greutate superioară, îmbrățișând provocarea și dovedindu-mi mie însămi că determinarea și curajul contează la fel de mult ca rezultatul. Recunoscătoare tuturor celor care cred în mine, mă susțin și antrenorilor mei pentru îndrumarea și încrederea lor. Fiecare provocare mă face mai puternică! Osu!”, ne-a declarat Crina.

Emanuela Simion, aflată la prima ei participare la o competiție internațională de o asemenea anvergură, a arătat o inimă imensă și la proba de Kumite a obținut un remarcabil loc 5, iar la kata a trecut cu brio de primul tur, oprindu-se în turul al doilea. Sportivele au fost însoțite de instructorul Ana Cristina Stase.

Dincolo de medalii, rămânem din acest weekend cu o lecție profundă despre voință, sacrificiu și caracter. Vă mulțumim, fetelor, pentru că ne inspirați și pentru că transpirația din fiecare antrenament s-a transformat în momente de pură mândrie pentru noi toți. Mulțumim antrenorilor, colegilor de club și tuturor celor care au trimis un gând bun. Drumul continuă! Osu!