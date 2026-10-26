Now Reading: Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Mental trebuia să intrăm în joc cu atitudinea potrivită, cu sentimentul că putem juca, la 0-3 am schimbat atitudinea, agresivitatea. Trebuie să ne corectăm greșelile”

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    Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Mental trebuia să intrăm în joc cu atitudinea potrivită, cu sentimentul că putem juca, la 0-3 am schimbat atitudinea, agresivitatea. Trebuie să ne corectăm greșelile”

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Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Mental trebuia să intrăm în joc cu atitudinea potrivită, cu sentimentul că putem juca, la 0-3 am schimbat atitudinea, agresivitatea. Trebuie să ne corectăm greșelile”

Catalin RĂDULESCUSport26.10.2026

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„În prima repriză trebuia să fim mai agresivi, iar ei, neavând multe șanse, au marcat. Au fost greșelile noastre și s-a făcut 3-0. În a doua repriză am intrat cu atitudinea potrivită, am alergat, am fost la nivel și trebuie să învățăm din aceste greșeli. Mental trebuia să intrăm în joc cu atitudinea potrivită, cu sentimentul că putem juca, iar la 0-3 am schimbat atitudinea, agresivitatea.

Nu am produs ceva special, dar am încercat să câștigăm dueluri, să presăm, dar 3-0 din prima repriză a fost prea mult. Simt că am pierdut niște jucători importanți la acest meci și e greu să concurezi, pentru că trebuie să ai competiție ca să joci. Am pierdut mulți jucători importanți și rezervele au încercat, au intrat cu mentalitatea și forma potrivite. Trebuie să ne corectăm greșelile”, a declarat la final antrenorul Oțelului Galați, Rui Duarte.

Sursa foto: Sportul Ilustrat

Un meci spectaculos cu două reprize diametral opuse la Ovidiu: Oțelul Galați a revenit după ce a fost condusă cu 3-0 și 4-1, dar nu a mai putut evita înfrângerea
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