După întreruperea cauzată de meciurile Naţionalei României din Liga Naţiunilor la fotbal, Superliga se reia cu partidele celei de-a 16-a etape, prima din retur.

Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca va găzdui sâmbătă, de la ora 17.30, partida CFR – Oţelul Galaţi. O partidă care se anunţă interesantă între două echipe aflate în suferinţă şi în criză de puncte.

Roş-alb-albaştrii au o serie de nouă meciuri consecutive fără victorie pe care trebuie să o oprească cât mai repede.

„Este timpul să vorbim mai puţin şi să oferim mai mult. Simt băieţii concentraţi să încerce să câştige meciul. Nu va fi uşor, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, cea mai bună versiune a noastră pentru a câştiga. În aceste două săptămâni am avut timp să lucrăm la asta. Ştim că este un meci greu, dar suntem pregătiţi să câştigăm acest meci. Pregătim mediul pentru victorie, ne dorim cele trei puncte, avem nevoie de cele trei puncte. Suporterii noştri au nevoie de o victorie ca să creadă”, a declarat antrenorul de la Oţelul Galaţi, Rui Duarte.

La finalul turului, Oţelul Galaţi ocupă locul 14 cu 13 puncte, iar CFR Cluj se situează pe locul 9 cu 19 puncte. În tur, la Galaţi, Oţelul s-a impus la limită, scor 2-1.