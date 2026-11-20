Municipiul Galați ocupă primul loc la nivel național în clasamentul municipiilor reședință de județ în ceea ce privește fondurile europene atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de peste 100 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut joi, 19 noiembrie 2026, de primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, care citează datele publice ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Potrivit edilului, fondurile europene atrase prin PNRR sunt direcționate către proiecte de modernizare a infrastructurii educaționale, medicale și de transport din oraș, printre care grădinițe, școli, licee, spitale, reabilitarea termică a blocurilor și clădirilor publice, precum și achiziția de tramvaie și autobuze noi.

„Este oficial: suntem în fruntea municipiilor din țară privind banii atrași prin PNRR, adică peste 100 de milioane de euro. Grădinițe, școli, licee, spitale, clădiri, blocuri, tramvaie, autobuze – sunt doar câteva dintre obiectivele realizate cu acești bani europeni. Le mulțumesc colegilor din Primărie și tuturor celor implicați în proiectele noastre”, a transmis primarul Ionuț Pucheanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Top 10 municipii reședință de județ după fondurile PNRR atrase

Conform clasamentului prezentat de primarul Galațiului pe baza datelor publicate de Ministerul Fondurilor Europene, primele zece municipii reședință de județ din România sunt: