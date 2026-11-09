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    Volei: Juniorii Under 15 de la CSM Arcada Galaţi au mai bifat trei victorii

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Volei: Juniorii Under 15 de la CSM Arcada Galaţi au mai bifat trei victorii

Catalin RĂDULESCUSport09.11.2026

Volei: Juniorii Under 15 de la CSM Arcada Galaţi au mai bifat trei victorii

În sala Siderurgistul au avut loc în weekend meciurile celui de-al 2-lea turneu al Campionatului Naţional de volei speranţe Under 15. CSM Arcada Galaţi, antrenor Ioana Ştefu şi-a răsplătit suporterii cu alte trei victorii de trei puncte: 3-0 (8, 8, 8) cu CSŞ Tulcea, 3-1 (9, 21, -19, 12) cu CSŞ Buzău, 3-0 (14, 7, 19) cu CSŞ Dinicu Golescu Câmpulung.

Lotul de jucători: Andrei Doca, Patrick Burungiu, Tudor Burlacu, Ianis Popa, David Constandache, Valentin Lazăr, Darius Iordache, Eric Năstase, Ştefan Dajbog, Edward Răducan, Alexandru Gorovei, Ştefan Manea, Matei Topălescu, Tudor Boroş, Matei Munteanu. Echipa gălăţeană are maxim de puncte şi şi-a asigurat deja calificarea pentru turneul semifinal.

Clasamentul grupei B după 2 turnee: 1. CSM ARCADA GALAŢI 18 puncte, 2.CSŞ Buzău 9 puncte, 3. CSM Constanţa 6 puncte, 4. CSŞ Tulcea 3 puncte, 5. CSŞ Dinicu Golescu Câmpulung 3 puncte. Primele două clasate se califică pentru turneul semifinal.

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