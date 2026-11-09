Now Reading: Liga a 3-a la fotbal: Brăniştenii şi-au luat revanşa cu lieştenii şi au urcat pe locul 3

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    Liga a 3-a la fotbal: Brăniştenii şi-au luat revanşa cu lieştenii şi au urcat pe locul 3

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Liga a 3-a la fotbal: Brăniştenii şi-au luat revanşa cu lieştenii şi au urcat pe locul 3

Catalin RĂDULESCUSport09.11.2026

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Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 12-a etape, prima din returul sezonului regular. Stadionul comunal din Braniştea a găzduit derbiul gălăţean Unirea Braniştea – Sporting Lieşti.

Conform previziunilor meciul a fost aprig disputat, lieştenii au deschis scorul, brăniştenii au revenit, au trecut în avantaj până la pauză şi chiar dacă au fost egalaţi nu s-au pierdut cu firea şi au reuşit golul victoriei în min.85. Rezultat final: Unirea Braniştea – Sporting Lieşti 3-2 (2-1). Au marcat: Fadei din 11 metri, Nwoye, Grădinaru, respectiv Crihană şi Stan.

Au evoluat formaţiile: Unirea Braniştea, antrenor Sorin Frunză: Toader – Drăgan, Aron (Sava), Moroianu, Manea (Panait) – D.Cireş, Pădure (Constantin), Mocanu (Dragomir), Marcu, Nwoye – Fadei (Grădinaru); Sporting Lieşti, antrenor Cătălin Savu: G.Munteanu – Popa, Tentiuc, Crihană, Munchiu – Coman, Florea (Podaşcă), Iordache, Stan, Trandafir (Budeşteanu) – Voinea.

După acest rezultat cele două echipe fac rocada în clasament: Unirea Braniştea, locul 3 cu 22 puncte, respectiv Sporting Lieşti, locul 4 cu 21 puncte.

Oţelul 2 Galaţi, antrenor Viorel Tănase, a avut misiune imposibilă în fieful liderului din seria a 4-a Agricola Borcea. Oţelarii s-au descurcat bine în prima parte, dar au cedat în mitanul secund când au primit trei goluri. Satelitul Oţelului a folosit formula: Paharnicu (Mircia) – Ion, Rotaru (Iorga), Neagu, Docuz – Popa (Munteanu), Robert Cojoc, Aftene (Dorobăţ), Raul Cojoc, Iurea – Galben (Grigoriţă). Oţelul 2 ocupă locul 11 cu 7 puncte.

Etapa a 13-a programează meciurile: Oţelul 2 – Progresul Fundulea, vineri, 13 noiembrie; Agricola Borcea – Unirea Braniştea, Portul Constanţa – Sporting Lieşti, amble sâmbătă, 14 noiembrie.

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