CSM Arcada Galaţi, vicecampioana României, antrenor Nicu Harabagiu, şi-a respectat cartea de vizită şi a câştigat ambele meciuri disputate:
Lotul de jucători: Mario Panait, Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Bogdan Panait, Rareş Geileanu, Eduard Ionescu, Ianis Popa, Andrei Doca, Sebastian Gandraman, Robert Marin, Matei Sava, Ştefan Doca.
După două turnee clasamentul se prezintă astfel:
Ultimul turneu din prima fază a campionatului se va disputa în perioada 18-20 decembrie la Brăila. Echipa gălăţeană şi-a asigurat calificarea matematic pentru turneul semifinal Liga 1.