Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) – Sucursala Galaţi anunţă întreruperea planificată a alimentării cu energie electrică, în perioada 23 – 26 noiembrie 2026, în mai multe localităţi din judeţul Galaţi, pentru realizarea unor lucrări necesare bunei funcţionări a instalaţiilor.

Potrivit graficului transmis de operatorul de distribuţie, zonele afectate şi intervalele orare sunt următoarele:

Luni, 23 noiembrie 2026:

• Municipiul Tecuci (zona Piaţa Engros Cernicari – 1 agent economic): 09:00 – 15:00.

• Municipiul Tecuci (zona Piaţa Engros Cernicari – 1 agent economic): 09:00 – 15:00. Marţi, 24 noiembrie 2026:

• Localitatea Şendreni (zona Agromec, Autoniko, Spălătorie Auto, SPE 1 şi 2 Malina, SN CFR Triaj A, Compresoare) şi localitatea Movileni (în totalitate şi agenţii economici Gendav şi Vulcanizare Sigemo – 300 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00;

• Municipiul Tecuci (str. Cuza Vodă – 250 abonaţi nealimentaţi) şi comuna Corod (sat Brătuleşti, sat Blînzi şi sat Corod parţial – 650 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00;

• Localitatea Cruceanu (în totalitate) şi localitatea Docăneasa (în totalitate – 150 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 17:00.

• Localitatea Şendreni (zona Agromec, Autoniko, Spălătorie Auto, SPE 1 şi 2 Malina, SN CFR Triaj A, Compresoare) şi localitatea Movileni (în totalitate şi agenţii economici Gendav şi Vulcanizare Sigemo – 300 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00; • Municipiul Tecuci (str. Cuza Vodă – 250 abonaţi nealimentaţi) şi comuna Corod (sat Brătuleşti, sat Blînzi şi sat Corod parţial – 650 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00; • Localitatea Cruceanu (în totalitate) şi localitatea Docăneasa (în totalitate – 150 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 17:00. Miercuri, 25 noiembrie 2026:

• Localitatea Costache Negri (în totalitate – 600 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00;

• Comuna Barcea (parţial – zona Primăriei şi sat Podoleni – 600 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00.

• Localitatea Costache Negri (în totalitate – 600 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00; • Comuna Barcea (parţial – zona Primăriei şi sat Podoleni – 600 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00. Joi, 26 noiembrie 2026:

• Comuna Matca (parţial – zona centrală – 900 abonaţi nealimentaţi): 09:00 – 15:00;

• Localitatea Şendreni (din zona Primăriei inclusiv până la ieşirea din localitate spre Tecuci, de o parte şi de alta a DN 25, zona spre câmp până la strada Unirii inclusiv, de la Radiofar–Cimitir până la parcul Fotovoltaic Sinergy – Ferma Veche, abonaţi casnici şi agenţi economici: Primăria, Şcoala, SC Arcada Moara, Asplastic, incinta fostului CAP, Brutărie, CIA Şendreni, DIDONA B, CFR Şendreni, Spălătorie Auto, Apa Canal – 600 abonaţi nealimentaţi): 12:00 – 15:00.

Informaţii actualizate despre întreruperile planificate sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, la rubrica Suport / Întreruperi energie electrică. Pentru relaţii suplimentare, consumatorii pot apela numărul de telefon 0236 929 sau Telverde 0800 500 205.

Distribuţie Energie Electrică Romania – Sucursala Galaţi anunţă întreruperi planificate ale alimentării cu energie electrică în perioada 23 – 26 noiembrie 2026, în Tecuci, Şendreni, Movileni, Corod, Costache Negri, Barcea şi Matca.