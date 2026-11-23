Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, cu sediul pe strada Științei nr. 117, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore pe zi / 40 de ore pe săptămână). Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe data de 3 decembrie 2026.

Posturile scoase la concurs și condițiile specifice

Unitatea medicală caută candidați pentru următoarele funcții:

Infirmier (1 post – Secția Pneumologie I): sunt necesare minimum școala generală, cel puțin 6 luni vechime în muncă ca infirmier și curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizați.

Îngrijitoare (1 post – Laboratorul de Analize Medicale): este necesară diploma de absolvire a școlii generale, fără condiție de vechime.

Referent de specialitate (1 post – Serviciul Achiziții-Aprovizionare): se cer studii superioare absolvite cu diplomă de licență, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului (achiziții publice) și certificare profesională dovedită prin diplomă sau adeverință de absolvire a cursului de „Expert achiziții publice”.

Muncitor calificat – bucătar (1 post – Blocul alimentar): se solicită școală generală, studii medii sau școală profesională, diplomă de calificare în meseria de bucătar și minimum 3 ani vechime în meserie.

Unde și când se depun dosarele

Candidații pot depune dosarele complete (în dosar de carton cu șină, însoțite de documentele originale pentru conformitate și dovada achitării taxei de concurs de 50 de lei) la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați (str. Științei nr. 117), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00, până cel târziu la data de 3 decembrie 2026.

Calendarul concursului

3 decembrie 2026: data-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere;

4 decembrie 2026: selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

7 decembrie 2026: depunerea (interval 08:00 – 12:00) și soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor;

11 decembrie 2026: desfășurarea probei scrise și anunțarea rezultatelor (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);

14 decembrie 2026: depunerea (interval 08:00 – 12:00) și soluționarea contestațiilor la proba scrisă.

Data și ora susținerii interviului vor fi afișate odată cu rezultatele probei scrise. Informații suplimentare, fișa postului și bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul spitalului (pneumogalati.ro, secțiunea Cariere) sau la Serviciul RUNOS, la numărul de telefon 0236 460 712, interior 210.