Reforma administrativă în judeţul Galaţi. Cine va decide asocierea sau comasarea primăriilor

Prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a emis ordinul de constituire a unui subgrup de lucru care va coordona la nivel judeţean măsurile privind asocierea şi comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale.

Iniţiativa face parte din reforma administrativă prevăzută în Programul de guvernare 2026–2028 şi urmăreşte stimularea cooperării între primării şi facilitarea investiţiilor.

Potrivit comunicatului transmis de Instituţia Prefectului, noul subgrup de lucru va fi format din Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prefectul George Toderaşc şi Ghiorghe Bute, preşedintele filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România.

Ce prevede reforma administrativă

Măsura „Start Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară” este inclusă în capitolul „Administraţie şi Dezvoltare Regională” din Programul de guvernare 2026–2028.

Conform direcţiilor prezentate de Prefectura Galaţi, primăriile care aleg să îşi integreze anumite funcţii administrative ar putea beneficia de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale care decid să fuzioneze voluntar, sunt prevăzute stimulente pentru investiţii, acordate pe o perioadă determinată, precum şi garanţia menţinerii punctelor locale de servicii.

Reforma urmăreşte, de asemenea, să acorde prioritate la finanţare localităţilor cu populaţie redusă care aleg mecanismul comasării voluntare.

Deocamdată, comunicatul Prefecturii Galaţi nu prezintă localităţi care ar urma să intre într-un astfel de proces şi nici un calendar al eventualelor asocieri sau fuziuni. Constituirea subgrupului reprezintă primul pas pentru aplicarea măsurilor la nivelul judeţului.

Prefectul Galaţiului: „Fiecare comunitate” trebuie să poată decide

George Toderaşc a declarat că reforma trebuie să ţină cont de nevoile localităţilor şi să respecte autonomia administraţiilor locale.

„Reforma administrativă trebuie să pornească de la nevoile reale ale comunităţilor locale, având ca obiectiv principal apropierea administraţiei de cetăţean şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. Într-o societate aflată într-o continuă evoluţie, este necesară o viziune orientată spre viitor, care să permită administraţiilor locale să se adapteze noilor provocări şi să răspundă eficient aşteptărilor cetăţenilor. Asocierea şi comasarea voluntară pot reprezenta oportunităţi pentru consolidarea capacităţii administrative, utilizarea mai eficientă a resurselor şi crearea unor premise favorabile dezvoltării şi atragerii investiţiilor. La nivelul judeţului Galaţi, subgrupul de lucru va facilita dialogul şi cooperarea între autorităţile administraţiei publice locale, în vederea analizării responsabile a acestor oportunităţi, cu respectarea autonomiei locale şi a dreptului fiecărei comunităţi de a decide în mod liber. Scopul unei reforme administrative este construirea unei administraţii moderne, eficiente şi adaptate societăţii de mâine, care să rămână aproape de cetăţean, să răspundă nevoilor sale şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale”, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc.

Instituţia Prefectului anunţă că va sprijini coordonarea instituţională pentru aplicarea măsurilor, în limitele atribuţiilor legale. În această etapă, autorităţile judeţene urmează să faciliteze dialogul cu administraţiile locale şi să analizeze oportunităţile de asociere sau comasare.

Rămâne de văzut dacă şi ce primării din judeţul Galaţi vor lua în calcul astfel de variante.