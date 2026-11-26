Galațiul deschide astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, seria evenimentelor dedicate Sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei și Zilei Naționale a României. Timp de cinci zile, până marți, 1 decembrie, gălățenii au parte de concerte în aer liber, spectacole pe gheață, atracții de iarnă în „Universul Crăciunului” din Grădina Publică și un târg de produse tradiționale și meșteșuguri în centrul orașului.

Se deschide Târgul de Crăciun și se aprinde iluminatul festiv în această seară, de la ora 17:30, în Grădina Publică

Startul oficial al sezonului de iarnă se dă în această seară, începând cu ora 17:30, în Grădina Publică din Galați, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, aprinderea luminițelor de sărbătoare și startul celei de-a IV-a ediții a festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” (eveniment care va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027).

Pe lângă aprinderea iluminatului festiv, publicul va putea urmări astăzi un show de foc pe gheață susținut de TheSky Dance Iași, momente oferite de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați și recitalurile susținute de Mocanu Elena Bianca și Alexia. Odată cu deschiderea Târgului de Crăciun devin funcționale și patinoarul circular, caruselul venețian, roller coaster-ul tematic și căsuțele cu bunătăți de sezon.

Programul complet al concertelor din Grădina Publică (27 noiembrie – 1 decembrie)

Toate spectacolele de pe scena din Grădina Publică vor fi prezentate de Ionuț Andraș, după următorul program:

Vineri, 27 noiembrie (de la ora 17:30): deschiderea oficială, aprinderea iluminatului festiv, show de foc pe gheață TheSky Dance Iași, Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, Mocanu Elena Bianca și Alexia;

Sâmbătă, 28 noiembrie (de la ora 18:30): Școala de Canto și Actorie Elite Art School / Master Studio Galați și WRS (Andrei Ursu);

Duminică, 29 noiembrie (de la ora 18:30): Școala de Film și Televiziune Galați – Academia Ștrengarilor, Ansamblul folcloric „Dor de tei”, EStrada Studio by Andreea Ignat și F.Charm & Oile Negre;

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei (de la ora 18:00): Criss Music, Voces School Galați și Alexandra Căpitănescu;

Marți, 1 Decembrie – Ziua Națională (de la ora 18:30): Mărioara și Viorel Radu împreună cu Mândruțele din Galați, TheoMusic Academy, Sara Mihai, David Ciente, Grupul Jianca și Maria Chivu.

Târg de produse tradiționale și meșteșuguri pe strada Dimitrie Bolintineanu

Tot de astăzi, 27 noiembrie, și până marți, 1 decembrie 2026, pe strada Dimitrie Bolintineanu din municipiul Galați se desfășoară târgul „Sărbătorile de Sfântul Andrei”. Producători și artizani din întreaga țară îi așteaptă pe vizitatori cu brânzeturi, preparate din carne după rețete tradiționale, dulciuri de casă și obiecte lucrate manual.