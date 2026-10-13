Spitalul Judeţean Galaţi are acum Secţie de Cardiologie Intervenţională. Investiţie de 22,5 milioane de lei

Gălăţenii cu afecţiuni cardiovasculare grave vor avea acces la servicii medicale suplimentare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, după deschiderea noii Secţii de Cardiologie Intervenţională. Investiţia Consiliului Judeţean Galaţi depăşeşte 22,5 milioane de lei şi include o sală de operaţii complet echipată, aparatură medicală modernă şi spaţii amenajate pentru internarea pacienţilor. Noua secţie este destinată diagnosticării şi tratării unor afecţiuni cardiace grave, inclusiv în situaţii în care rapiditatea intervenţiei poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, dotările vor permite extinderea capacităţii spitalului de a efectua proceduri de cardiologie intervenţională.

Coronarografii, stenturi şi stimulatoare cardiace la Galaţi

Medicii vor putea efectua coronarografii, investigaţii care permit examinarea arterelor ce alimentează inima, angioplastii pentru restabilirea circulaţiei sângelui şi montări de stenturi, precum şi implanturi de stimulatoare cardiace pentru pacienţii cu anumite tulburări de ritm cardiac. Necesitatea acestor servicii este reflectată de numărul pacienţilor trataţi la Spitalul Judeţean. În 2025, aproape 3.000 de persoane au fost internate în Secţia de Cardiologie, dintre care peste 1.500 au avut nevoie de terapie intensivă coronariană. Primele intervenţii de acest tip au fost realizate la Galaţi în urmă cu mai mulţi ani. În 2020 a fost montat primul stent la Spitalul Judeţean, iar în 2021 a fost implantat primul stimulator cardiac. De atunci şi până în prezent, echipa medicală a efectuat aproape 2.500 de astfel de proceduri, conform datelor prezentate de preşedintele CJ Galaţi.

80 de echipamente medicale şi 25 de paturi

Noua secţie a fost amenajată într-un spaţiu de peste 700 de metri pătraţi, modernizat şi recompartimentat. Pacienţii au la dispoziţie 25 de paturi în 12 saloane, fiecare prevăzut cu grup sanitar propriu. Spaţiile beneficiază de instalaţii de oxigen, sisteme de ventilaţie şi purificare a aerului, climatizare individuală, finisaje antibacteriene şi sisteme moderne de siguranţă. Dotarea medicală a fost realizată prin proiectul „Inimi sănătoase – comunităţi puternice”, în valoare de 14,5 milioane de lei, finanţat prin Programul Sănătate. În total, au fost achiziţionate 80 de echipamente medicale de ultimă generaţie. Printre acestea se numără un aparat de radiologie C-ARM, utilizat pentru obţinerea imaginilor în timpul intervenţiilor, un sistem de electrofiziologie cu cartografiere tridimensională, destinat investigării şi tratării unor tulburări de ritm cardiac, şi o staţie centrală pentru monitorizarea funcţiilor vitale ale 26 de pacienţi. Lista echipamentelor include şi defibrilatoare, injectomate şi alte dispozitive necesare îngrijirii bolnavilor.

Investiţia de peste 22,5 milioane de lei a fost prezentată de preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi drept un pas important în modernizarea serviciilor medicale din judeţ. Eficienţa noii secţii va depinde însă şi de funcţionarea efectivă a serviciilor, de personalul medical disponibil şi de capacitatea spitalului de a răspunde cererii de intervenţii.