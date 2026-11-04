Now Reading: Mărturie șocantă din sala de operații a Spitalului Județean Galați. Dr. Truș, după extirparea unei tumori gigant de 20 cm la o tânără de 25 de ani: „Să mergi la doctor este felul în care îți spui ție și celor dragi: Vreau să fiu aici și mâine!” 

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    Mărturie șocantă din sala de operații a Spitalului Județean Galați. Dr. Truș, după extirparea unei tumori gigant de 20 cm la o tânără de 25 de ani: „Să mergi la doctor este felul în care îți spui ție și celor dragi: Vreau să fiu aici și mâine!” 

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Mărturie șocantă din sala de operații a Spitalului Județean Galați. Dr. Truș, după extirparea unei tumori gigant de 20 cm la o tânără de 25 de ani: „Să mergi la doctor este felul în care îți spui ție și celor dragi: Vreau să fiu aici și mâine!” 

Ioana TanaseȘtirea zilei04.11.2026

Mărturia dr. Truș de la Spitalul Județean Galați după o operație de urgență

Un nou caz medical de o complexitate rară, soluționat cu succes în blocurile operatorii ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, trage un semnal de alarmă sever asupra pericolelor amânării controalelor medicale de rutină.

Doctorul chirurg Truș a dezvăluit detaliile unei intervenții chirurgicale dramatice, în care echipa medicală s-a luptat ore în șir pentru a salva viața unei tinere mame în vârstă de doar 25 de ani, internată în stare critică din cauza unei tumori abdomino-pelvine gigant, cu o dimensiune de peste 20 de centimetri. Pacienta fusese diagnosticată inițial cu un fibrom uterin după cea de-a doua naștere, însă responsabilitățile zilnice și lipsa timpului au determinat-o să amâne monitorizarea anuală, ajungând la spital abia în momentul în care durerile crunte și slăbiciunea extremă au pus-o la pământ. 

Situația preoperatorie a fost una extrem de delicată, analizele de laborator indicând o valoare a hemoglobinei de doar 3 g/dL, un prag biologic la limita supraviețuirii, în condițiile în care nivelul normal de referință este de 12 g/dL. Din cauza riscurilor masive de hemoragie, medicii gălățeni au fost nevoiți să efectueze transfuzii de sânge în regim de urgență pentru a ridica hemoglobina la valoarea de 9 g/dL, asigurând astfel condițiile minime de siguranță pentru o abordare chirurgicală clasică, deschisă. Intervenția a fost extrem de laborioasă, deoarece formațiunea tumorală masivă ocupase întreg bazinul și aderase sever de organele interne învecinate, deformând complet vezica urinară și ducând la ruperea ureterului drept din cauza presiunii exercitate de-a lungul anilor. 

Echipa chirurgicală a reușit cu succes extirparea completă a „monstrului de categorie grea”, reconstrucția vezicii urinare și refacerea continuității ureterului pe o sondă specială, pacienta fiind în prezent stabilă și în plin proces de recuperare pe secție. Chirurgul gălățean a subliniat că toate aceste complicații majore și sacrificarea uterului la o vârstă atât de tânără ar fi putut fi evitate printr-o simplă vizită anuală la medic, demontând mitul periculos al ignorării simptomelor sub pretextul lipsei de timp. Dr. Truș a transmis un mesaj tulburător pentru comunitate:

„Frica de diagnostic face întotdeauna mai rău decât un diagnostic pus la timp. Boala nu așteaptă să ne facem curaj. Ea lucrează în liniște, an după an. Ne ducem mașina la revizie o dată pe an fără să stăm pe gânduri, de ce n-am face la fel și cu noi? Alegeți o lună din an și faceți din ea luna voastră de control.” 

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