Un nou caz medical de o complexitate rară, soluționat cu succes în blocurile operatorii ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, trage un semnal de alarmă sever asupra pericolelor amânării controalelor medicale de rutină.

Doctorul chirurg Truș a dezvăluit detaliile unei intervenții chirurgicale dramatice, în care echipa medicală s-a luptat ore în șir pentru a salva viața unei tinere mame în vârstă de doar 25 de ani, internată în stare critică din cauza unei tumori abdomino-pelvine gigant, cu o dimensiune de peste 20 de centimetri. Pacienta fusese diagnosticată inițial cu un fibrom uterin după cea de-a doua naștere, însă responsabilitățile zilnice și lipsa timpului au determinat-o să amâne monitorizarea anuală, ajungând la spital abia în momentul în care durerile crunte și slăbiciunea extremă au pus-o la pământ.

Situația preoperatorie a fost una extrem de delicată, analizele de laborator indicând o valoare a hemoglobinei de doar 3 g/dL, un prag biologic la limita supraviețuirii, în condițiile în care nivelul normal de referință este de 12 g/dL. Din cauza riscurilor masive de hemoragie, medicii gălățeni au fost nevoiți să efectueze transfuzii de sânge în regim de urgență pentru a ridica hemoglobina la valoarea de 9 g/dL, asigurând astfel condițiile minime de siguranță pentru o abordare chirurgicală clasică, deschisă. Intervenția a fost extrem de laborioasă, deoarece formațiunea tumorală masivă ocupase întreg bazinul și aderase sever de organele interne învecinate, deformând complet vezica urinară și ducând la ruperea ureterului drept din cauza presiunii exercitate de-a lungul anilor.

Echipa chirurgicală a reușit cu succes extirparea completă a „monstrului de categorie grea”, reconstrucția vezicii urinare și refacerea continuității ureterului pe o sondă specială, pacienta fiind în prezent stabilă și în plin proces de recuperare pe secție. Chirurgul gălățean a subliniat că toate aceste complicații majore și sacrificarea uterului la o vârstă atât de tânără ar fi putut fi evitate printr-o simplă vizită anuală la medic, demontând mitul periculos al ignorării simptomelor sub pretextul lipsei de timp. Dr. Truș a transmis un mesaj tulburător pentru comunitate: