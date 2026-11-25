Gălățenii sunt invitați să sărbătorească zilele orașului într-o atmosferă autentică de tradiție. Între 27 noiembrie și 1 decembrie 2026, strada Dimitrie Bolintineanu din municipiul Galați va găzdui evenimentul „Sărbătorile de Sfântul Andrei”, un târg dedicat produselor tradiționale românești, meșteșugurilor și artizanilor.

Evenimentul este organizat cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galați, și aduce în centrul orașului producători și meșteșugari din întreaga țară.

Ce vor găsi vizitatorii la standuri

Pe parcursul celor cinci zile de târg, trecătorii vor putea descoperi și achiziționa:

Preparate culinare pregătite după rețete tradiționale, brânzeturi și produse din carne;

Dulciuri de casă și bunătăți de sezon;

Obiecte lucrate manual de meșteșugari și artizani locali.

Târgul de pe strada Dimitrie Bolintineanu va fi deschis zilnic în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, oferind gălățenilor ocazia să susțină producătorii autohtoni și să se bucure de atmosfera sărbătorilor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.