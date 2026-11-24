Aplicația de mesagerie Signal introduce noi funcții de securitate prin care încearcă să împiedice asistenții AI integrați în telefoanele Apple și Android să acceseze conversațiile private. Măsurile vizează în special Siri, prin funcțiile disponibile în iOS 27, și Gemini, asistentul Google, care pot analiza informațiile afișate pe ecran pentru a executa anumite sarcini în numele utilizatorilor.

Noile protecții urmăresc să blocheze capturile de ecran și alte metode prin care sistemele de inteligență artificială ar putea prelua conținutul mesajelor. Reprezentanții Signal avertizează însă că integrarea tot mai profundă a AI în sistemele de operare ridică probleme de confidențialitate pe care dezvoltatorii de aplicații nu le pot controla întotdeauna, potrivit publicației Bleeping Computer.

Signal introduce protecții împotriva accesului Siri și Gemini la mesaje

Meredith Whittaker, președinta Signal, a anunțat că aplicația extinde măsurile de protecție implementate anterior împotriva funcției Microsoft Recall din Windows 11. De această dată, compania vizează asistenții AI integrați în sistemele de operare mobile, care pot interpreta informațiile afișate pe ecranul telefonului.

„Vom lua acum măsuri similare pentru a restricționa sistemele agentice integrate în iOS 27 și în versiunile Android în care putem detecta un asistent AI care încearcă să citească ecranul Signal”, a explicat Whittaker într-o postare publicată pe blogul companiei.

Problema este generată de funcțiile care le permit asistenților digitali să analizeze conținutul aplicațiilor deschise pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor sau pentru a îndeplini diferite sarcini. În ecosistemul Apple, una dintre tehnologiile vizate este Onscreen Awareness din Siri, în timp ce pe Android preocupările se referă la Gemini Intelligence.

Deși aceste funcții sunt concepute pentru a oferi răspunsuri relevante și pentru a simplifica interacțiunea cu telefonul, accesul la informațiile afișate poate expune date personale, mesaje private sau alte informații sensibile.

Signal atrage atenția că riscul nu îi privește doar pe utilizatorii care activează asemenea funcții. O conversație privată implică mai multe persoane, iar participanții pot ajunge să aibă informații expuse fără să fi solicitat sau autorizat analiza acestora de către un asistent AI.

Cum funcționează noile protecții pe iPhone și Android

Pe dispozitivele Apple compatibile, Signal introduce o funcție care împiedică sistemele AI să realizeze capturi de ecran atunci când încearcă să acceseze conversațiile din aplicație. Există însă și un compromis: aceeași protecție poate bloca inclusiv capturile de ecran realizate manual de utilizatori, chiar și atunci când aceștia au un motiv legitim să salveze o discuție.

Potrivit companiei, inginerii săi au petrecut mai multe luni analizând metodele prin care asistenții AI pot prelua informații din aplicații. Investigațiile au permis identificarea unor mecanisme de extragere a datelor și dezvoltarea unor protecții adaptate acestora.

Pe Android, abordarea este diferită. Signal activează automat funcția Screen Security atunci când detectează că un asistent AI încearcă să citească informațiile afișate pe ecran. În acest mod, aplicația încearcă să împiedice capturarea conversațiilor prin intermediul acestor instrumente.

Compania nu a comunicat numerele exacte ale versiunilor în care sunt disponibile noile funcții. Protecțiile sunt activate automat atunci când sistemul de operare permite identificarea și blocarea accesului asistenților AI.

Pentru a beneficia de cele mai recente măsuri de securitate, Signal recomandă instalarea ultimei versiuni disponibile a aplicației. Pe iPhone, utilizatorii pot verifica setările accesând Settings, apoi App Security, unde trebuie să se asigure că opțiunea Block Siri AI este activată.

De ce reprezintă asistenții AI o problemă pentru confidențialitatea mesajelor

Meredith Whittaker avertizează că noile măsuri nu pot garanta blocarea tuturor metodelor prin care un asistent AI ar putea obține acces la conversații. Sistemele agentice sunt integrate tot mai profund în sistemele de operare și pot interacționa cu aplicațiile prin mecanisme diferite.

Prin urmare, blocarea capturilor de ecran nu elimină complet riscul. În funcție de permisiunile și instrumentele puse la dispoziție de sistemul de operare, un asistent AI ar putea încerca să obțină informații și prin alte metode.

Președinta Signal consideră că această evoluție reprezintă o amenințare existențială pentru modelul de confidențialitate al aplicației. Problema depășește funcțiile individuale ale Siri sau Gemini și privește controlul pe care dezvoltatorii îl mai au asupra informațiilor afișate pe dispozitivele utilizatorilor.

Un exemplu este reprezentat de calculatoarele Apple. Signal precizează că, în prezent, nu poate garanta protecția împotriva capturilor de ecran realizate de sistem pe macOS. Pentru dispozitivele care folosesc macOS 27, compania recomandă adăugarea aplicației în lista Excluded Apps din setările Siri.

Procedura presupune accesarea System Settings, apoi Siri, unde utilizatorii pot exclude Signal din lista aplicațiilor la care asistentul are acces proactiv. Astfel, Siri nu ar mai trebui să analizeze automat conținutul conversațiilor din aplicație.

Signal solicită Apple, Google și Microsoft reguli mai clare pentru accesul AI la date

Pe lângă măsurile implementate direct în aplicație, Signal cere schimbări și la nivelul sistemelor de operare. Compania solicită Apple, Google și Microsoft să publice documentații tehnice detaliate despre toate metodele prin care asistenții AI pot accesa informațiile din aplicațiile instalate.

Mai exact, dezvoltatorii vor să știe cum pot fi citite sau extrase datele afișate pe ecran, informațiile din fișiere și notificări, precum și conținutul accesibil prin intermediul interfețelor de programare (API).

Signal consideră că fiecare aplicație ar trebui să aibă la dispoziție o metodă clară prin care să refuze accesul sistemelor AI la aceste resurse. În lipsa unor reguli transparente și a unor mecanisme de control, protejarea informațiilor private devine tot mai dificilă.

Solicitarea vine într-un moment în care inteligența artificială nu mai funcționează doar prin intermediul unor aplicații separate, ci este integrată direct în sistemele de operare. În aceste condiții, informațiile afișate pe telefon sau pe calculator pot deveni accesibile unor servicii externe aplicației în care au fost generate.

Signal a mai abordat această problemă în mai 2025, când a introdus protecții împotriva capturilor de ecran realizate de Microsoft Recall în Windows 11. Noile măsuri extind aceeași strategie către telefoanele