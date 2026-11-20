Meta extinde oferta de divertisment disponibilă pe căştile sale de realitate virtuală şi introduce peste 150 de filme 3D care pot fi cumpărate sau închiriate direct din aplicaţia TV. Noua facilitate este disponibilă pentru utilizatorii Meta Quest 3 şi Quest 3S şi le permite să urmărească filme într-un cinematograf virtual, fără să mai aibă nevoie de un televizor sau de un ecran fizic.

Biblioteca include producţii cunoscute precum Avatar, Spider-Man: Far From Home, Jurassic World Rebirth şi Wicked: For Good, dar şi un film-concert Billie Eilish, regizat în colaborare de artistă şi cineastul James Cameron.

Anunţul a fost făcut de companie pe blogul oficial Meta, unde aceasta a prezentat şi o nouă funcţie de vizionare, concepută pentru a transforma experienţa de utilizare a căştilor Quest într-o sesiune de cinema personal.

Peste 150 de filme 3D disponibile pe Meta Quest 3 şi Quest 3S

Noua bibliotecă de conţinut este integrată în aplicaţia TV de pe dispozitivele Meta Quest şi oferă acces la peste 150 de filme în format 3D. Utilizatorii pot alege între închirierea şi cumpărarea producţiilor, în funcţie de preferinţe.

Printre titlurile disponibile se numără filme din francize populare, producţii recente şi materiale speciale, inclusiv concertul Billie Eilish realizat de artistă împreună cu James Cameron.

Prin această iniţiativă, Meta încearcă să transforme căştile de realitate virtuală în dispozitive potrivite nu doar pentru jocuri, ci şi pentru consumul de filme şi alte forme de divertisment.

Experienţa este gândită în special pentru utilizatorii care vor să urmărească producţii pe un ecran virtual de mari dimensiuni, fără să depindă de un televizor sau de un proiector.

Theater View transformă filmele într-o experienţă de cinema virtual

Odată cu extinderea bibliotecii de filme, Meta introduce şi Theater View, un nou mod de vizionare care este distribuit treptat printr-o actualizare a sistemului de operare pentru Quest.

Funcţia creează impresia unui cinematograf personal, afişând filmul pe un ecran virtual de mari dimensiuni şi reducând vizibilitatea mediului înconjurător.

Practic, utilizatorul poate urmări un film într-un spaţiu virtual întunecat, asemănător unei săli de cinema, ceea ce contribuie la o experienţă mai captivantă.

Meta descrie Theater View drept o modalitate de a crea un mediu confortabil şi personal pentru vizionarea filmelor, în care atenţia este concentrată asupra ecranului virtual.

Meta promite mii de filme şi extinderea disponibilităţii internaţionale

Biblioteca actuală de peste 150 de producţii reprezintă doar începutul planurilor companiei. Meta afirmă că oferta va continua să crească şi promite disponibilitatea a mii de titluri, precum şi extinderea serviciului pe pieţele internaţionale.

O etapă importantă este programată pentru primăvara anului viitor, când compania intenţionează să lanseze noile sale ochelari VR.

Extinderea conţinutului video face parte din strategia Meta de a transforma realitatea virtuală într-o platformă de divertisment mai complexă, care să ofere alternative la televizoarele şi serviciile tradiţionale de streaming.

Abonaţii Disney Plus pot urmări deja filme 3D în VR

Meta nu mizează exclusiv pe propria bibliotecă de filme. Utilizatorii care au abonament Disney Plus pot urmări, de asemenea, producţii 3D pe căştile Quest, prin intermediul aplicaţiei oficiale Disney Plus.

Funcţionalitatea a fost introdusă printr-o actualizare lansată la începutul acestei luni şi completează oferta de divertisment disponibilă pe dispozitivele companiei.

Prin combinarea filmelor disponibile pentru închiriere sau cumpărare, a conţinutului Disney Plus şi a noului mod Theater View, Meta încearcă să consolideze poziţia căştilor Quest ca platforme pentru divertisment la domiciliu.

Pentru utilizatori, avantajul principal este posibilitatea de a avea propriul cinematograf virtual, cu un ecran de mari dimensiuni şi acces la filme 3D, indiferent de dimensiunea televizorului disponibil acasă.