Ochelarii inteligenți dezvoltați de Meta în parteneriat cu Ray-Ban se află în centrul unei dispute juridice în Olanda. Mai multe organizații pentru protecția consumatorilor și a drepturilor digitale au solicitat instanței să oprească comercializarea dispozitivelor, invocând riscurile pentru viața privată și posibile încălcări ale legislației europene privind protecția datelor personale.

Principala problemă semnalată este posibilitatea ca ochelarii să înregistreze fotografii și videoclipuri cu persoane care nu știu că sunt filmate și care nu și-au dat acordul. Potrivit Reuters, procesul ar putea avea consecințe importante și asupra comercializării acestor produse în alte state europene, în condițiile în care preocupările legate de supravegherea discretă devin tot mai mari.

Acțiunea juridică a fost depusă joi, 26 noiembrie, la Tribunalul Districtual din Amsterdam. Printre reclamanți se numără Consumentenbond, cea mai importantă organizație olandeză pentru protecția consumatorilor, și Offlimits, o organizație care combate abuzurile sexuale din mediul online.

Cele două organizații solicită suspendarea vânzărilor până când Meta va introduce măsuri concrete pentru rezolvarea problemelor de confidențialitate. Instanța urmează să se pronunțe cel târziu până la 24 decembrie. Deși procesul privește exclusiv piața olandeză, verdictul ar putea influența dezbaterile europene privind utilizarea dispozitivelor inteligente în spațiile publice.

De ce vor organizațiile olandeze interzicerea ochelarilor Meta Ray-Ban

Reclamanții susțin că ochelarii inteligenți dezvoltați de Meta împreună cu EssilorLuxottica, proprietarul mărcii Ray-Ban, permit realizarea unor înregistrări fără ca persoanele vizate să își dea seama. Dispozitivele includ camere video integrate și pot captura fotografii sau videoclipuri din perspectiva utilizatorului.

Tocmai această posibilitate de a înregistra discret persoane aflate în apropiere reprezintă principalul motiv al acțiunii în instanță.

Organizațiile avertizează că răspândirea unor asemenea dispozitive ar putea afecta comportamentul oamenilor în spațiile publice. Persoanele aflate lângă cineva care poartă ochelari inteligenți nu pot identifica întotdeauna momentul în care începe o înregistrare, ceea ce le-ar putea determina să devină mai rezervate în interacțiunile obișnuite.

În cadrul audierilor, Karlijn Han, avocata organizației Offlimits, a atras atenția asupra riscului ca dispozitivele să fie folosite pentru realizarea unor filmări clandestine. Printre exemplele prezentate s-au numărat înregistrările realizate în timpul examenelor, în cabinele de probă, la piscine, în camerele de hotel și în spitale. De asemenea, au fost menționate locurile de joacă și plajele.

În opinia reclamanților, riscurile sunt deosebit de mari în spațiile în care oamenii se așteaptă să beneficieze de intimitate. Organizațiile solicită Meta să împiedice înregistrarea persoanelor fără știrea acestora, să nu utilizeze imaginile pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și să suspende comercializarea produselor până la respectarea cerințelor legale.

Cum răspunde Meta acuzațiilor privind încălcarea vieții private

Meta contestă acuzațiile și solicită respingerea acțiunii în instanță. Bastiaan Kemp, avocatul companiei, a argumentat că măsurile cerute de organizațiile olandeze ar putea afecta inclusiv utilizatorii care folosesc ochelarii în scopuri legitime și ar crea un dezavantaj competitiv pentru producător.

Reprezentanții companiei susțin că producătorii nu pot fi considerați automat responsabili pentru toate situațiile în care utilizatorii aleg să folosească un dispozitiv în mod abuziv.

Meta invocă și existența unui indicator luminos integrat în rama ochelarilor, care ar trebui să semnaleze persoanelor din jur atunci când dispozitivul înregistrează imagini.

Compania a respins, de asemenea, acuzațiile potrivit cărora imaginile capturate cu ajutorul ochelarilor ar fi procesate în Europa sau utilizate pentru antrenarea modelelor AI cu încălcarea legislației europene. Aceste suspiciuni au fost prezentate în instanță de reprezentanții Consumentenbond.

Nici EssilorLuxottica nu consideră justificată interzicerea produselor. Avocatul companiei a declarat că producătorul nu procesează imaginile înregistrate și nu are acces la materialele video capturate de utilizatori. În plus, acesta a descris suspendarea vânzărilor drept o măsură disproporționată, care nu ar rezolva problema, având în vedere că există și alte dispozitive similare pe piață.

Organizațiile reclamante au solicitat și aplicarea unor penalități de 100.000 de euro pe zi pentru fiecare pârât care nu respectă eventualele obligații stabilite de instanță. Valoarea cumulată a sancțiunilor ar urma să fie plafonată la 100 de milioane de euro.

Ochelarii inteligenți Meta provoacă tot mai multe controverse în Europa și SUA

Acțiunea juridică din Olanda nu este un caz izolat. Ochelarii inteligenți au intrat tot mai des în atenția autorităților, organizațiilor pentru protecția consumatorilor și administratorilor unor spații publice, care încearcă să limiteze riscurile asociate înregistrărilor realizate fără acord.

În Anglia, Țara Galilor și statul New York au fost introduse interdicții privind utilizarea unor astfel de dispozitive în anumite instanțe de judecată, din cauza riscului de capturare a informațiilor sensibile. În Australia și Norvegia au fost propuse măsuri de restricționare, în timp ce cinematografele din Marea Britanie au început să introducă propriile reguli, invocând atât protecția vieții private, cât și prevenirea pirateriei.

Presiunea juridică asupra Meta crește și în Germania. Marți, federația națională a organizațiilor pentru protecția consumatorilor a anunțat inițierea unei acțiuni împotriva companiei americane și a Ray-Ban. Reprezentanții organizației consideră că utilizarea ochelarilor în spațiile publice îngreunează respectarea obligațiilor impuse consumatorilor de legislația europeană privind protecția datelor.

În octombrie, Comitetul European pentru Protecția Datelor a atras atenția asupra riscurilor de confidențialitate asociate ochelarilor inteligenți și a solicitat măsuri suplimentare de protecție.

Tot în aceeași perioadă, autoritatea olandeză pentru protecția datelor, AP, a recomandat consumatorilor să evite achiziționarea unor astfel de dispozitive, avertizând că acestea pot reprezenta un risc atât pentru utilizatori, cât și pentru persoanele din jurul lor.

Controversele au început să afecteze și activitatea comercială. Lanțul de magazine Hans Anders a suspendat în octombrie vânzarea ochelarilor Meta Ray-Ban în Olanda și Belgia. În Statele Unite, Meta se confruntă, de asemenea, cu perspectiva unor procese colective referitoare la presupusa gestionare necorespunzătoare a imaginilor private colectate prin intermediul dispozitivelor.

Un posibil precedent pentru viitorul ochelarilor cu inteligență artificială

Procesul din Olanda aduce în prim-plan o problemă pe care producătorii de tehnologie nu o pot rezolva exclusiv prin îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor. Chiar dacă ochelarii inteligenți oferă funcții utile, precum fotografierea, filmarea și interacțiunea cu asistenți AI, utilizarea lor ridică întrebări importante despre dreptul persoanelor din jur de a-și proteja imaginea și viața privată.

O eventuală decizie favorabilă reclamanților ar putea obliga Meta să modifice modul în care comercializează și promovează aceste produse pe piața europeană. În același timp, cazul ar putea determina și alți producători să regândească mecanismele prin care semnalează înregistrările și protejează datele persoanelor care nu folosesc dispozitivele.

Deocamdată, verdictul instanței din Amsterdam este așteptat până la 24 decembrie. Rezultatul ar putea deveni un reper important pentru modul în care Europa va reglementa următoarea generație de dispozitive purtabile echipate cu inteligență artificială.