Samsung ar putea introduce modificări importante în sistemul foto al viitorului Galaxy S27 Ultra. Deși noul flagship este așteptat să primească senzori îmbunătățiți și un design diferit, compania sud-coreeană ar putea renunța la unele componente hardware prezente pe modelele premium din ultimii ani.

Potrivit informațiilor publicate de Mashable pe 24 noiembrie 2026, Galaxy S27 Ultra ar putea fi lansat fără sistemul de focalizare automată cu laser și fără una dintre camerele dedicate zoomului optic. Deocamdată, aceste detalii provin din surse neoficiale și nu au fost confirmate de Samsung.

Galaxy S27 Ultra ar putea renunța la focalizarea automată cu laser

Conform informațiilor publicate de Ice Universe, o sursă cunoscută pentru dezvăluirile despre produsele Samsung, viitorul Galaxy S27 Ultra ar putea renunța la modulul de focalizare automată cu laser, cunoscut și sub denumirea de Laser AF.

Tehnologia folosește un senzor care emite impulsuri laser pentru a calcula distanța dintre cameră și subiect. Astfel, sistemul poate contribui la obținerea unei focalizări rapide și precise, în special în condiții de iluminare slabă sau atunci când subiectul nu se diferențiază suficient de fundal.

Dacă zvonul se confirmă, Galaxy S27 Ultra ar fi primul model din seria Ultra care nu mai include această componentă de la apariția lui Samsung Galaxy S21 Ultra, lansat în 2021.

Totuși, eliminarea modulului laser nu înseamnă dispariția funcției de focalizare automată. Samsung ar putea apela la tehnologii integrate direct în senzorii foto pentru a compensa această schimbare. Nu este clar, însă, dacă soluția va oferi performanțe comparabile în toate scenariile de fotografiere.

Modificarea ar putea avea legătură și cu o posibilă reorganizare a designului telefonului. Zvonurile recente indică faptul că producătorul ar putea înlocui dispunerea verticală actuală a camerelor cu un modul orizontal, ceea ce ar schimba aspectul părții din spate a dispozitivului.

Camera telefoto cu zoom optic 3x ar putea fi eliminată

O altă posibilă schimbare vizează camera telefoto dedicată zoomului optic 3x. Potrivit unor informații neconfirmate, Samsung ar putea elimina această componentă din configurația foto a viitorului Galaxy S27 Ultra.

Modelele Ultra actuale folosesc mai multe camere, fiecare fiind optimizată pentru anumite distanțe focale. Această abordare le oferă utilizatorilor flexibilitate atunci când fotografiază portrete, peisaje sau subiecte aflate la distanță.

Renunțarea la camera 3x ar putea însemna că Samsung va încerca să obțină rezultate similare prin decuparea imaginilor capturate cu senzorul principal și prin algoritmi avansați de procesare. O astfel de soluție nu garantează însă aceeași calitate ca un obiectiv dedicat, mai ales în condiții dificile de iluminare.

Pe de altă parte, informațiile apărute anterior sugerează că Samsung Galaxy S27 Ultra ar putea primi un senzor principal îmbunătățit, o cameră frontală mai performantă și actualizări pentru camera telefoto cu zoom optic 5x.

Prin urmare, Samsung ar putea încerca să îmbunătățească anumite componente ale sistemului foto, chiar dacă numărul camerelor dedicate ar putea fi redus.

Samsung ar putea miza mai mult pe software și inteligență artificială

Posibilele modificări apar într-o perioadă în care producătorii de smartphone-uri încearcă să țină sub control costurile de fabricație, pe fondul scumpirii unor componente electronice.

Unele informații publicate anterior indică faptul că seria Samsung Galaxy S27 ar putea veni fără upgrade-uri hardware spectaculoase, compania urmând să pună accent pe optimizări software și pe menținerea prețurilor la un nivel competitiv.

Inteligența artificială ar putea avea un rol tot mai important în această strategie. Procesarea computațională permite deja reducerea zgomotului digital, îmbunătățirea fotografiilor realizate în lumină slabă și optimizarea imaginilor obținute la diferite niveluri de zoom.

Cu toate acestea, eliminarea unor componente hardware de pe cel mai scump telefon al gamei ar putea nemulțumi utilizatorii interesați în mod special de fotografia mobilă. Pentru aceștia, versatilitatea sistemului foto reprezintă unul dintre principalele motive pentru care aleg un model Ultra.

Samsung ar urma să prezinte seria Galaxy S27 în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked, programat în primele luni ale anului 2027. Până la anunțul oficial, configurația camerelor, specificațiile tehnice și eventualele schimbări de design trebuie privite ca informații neconfirmate.