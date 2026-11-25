Centralele termice moderne în condensare câştigă tot mai mult teren în locuinţele românilor din mediul urban şi din zonele rurale limitrofe, pe fondul interesului crescut pentru soluţii de încălzire eficiente energetic. Potrivit unui studiu realizat de E.ON Energie România în septembrie 2026, 52% dintre centralele individuale pe gaz utilizate de respondenţi sunt în condensare, acest tip devenind cea mai populară alegere.

În acelaşi timp, ponderea centralelor termice de generaţie veche (clasice) a scăzut la 36%, faţă de nivelul de 41% înregistrat în septembrie 2025. Conform datelor publicate de producători, înlocuirea unui echipament vechi cu o centrală modernă în condensare poate genera economii de energie de până la aproximativ 20%, în funcţie de caracteristicile clădirii, instalaţia de încălzire şi regimul efectiv de exploatare.

„Vedem că românii sunt tot mai atenţi nu doar la performanţa echipamentelor, ci şi la costul investiţiei şi la serviciile care o însoţesc. De aceea, este important să le oferim soluţii complete, eficiente energetic şi accesibile, care să le simplifice procesul de modernizare a încălzirii şi să îi ajute să îşi gestioneze mai bine consumul şi facturile”, declară Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

Preţul şi achiziţia în rate, esenţiale în alegerea unei centrale

Cercetarea E.ON, desfăşurată pe un eşantion de 1.000 de persoane fizice cu vârste între 25 şi 65 de ani (80% din mediul urban şi 20% din zonele rurale limitrofe), evidenţiază principalele criterii după care românii îşi aleg o centrală termică individuală pe gaz:

Preţul echipamentului: Rămâne cel mai important factor de decizie, fiind indicat de 56% dintre respondenţi.

Specificaţiile şi capacitatea: Caracteristicile tehnice contează pentru 50% dintre cumpărători, fiind urmate de puterea centralei (37%) şi de marca producătorului (34%).

Servicii incluse şi plata în rate: 29% dintre participanţii la studiu consideră instalarea inclusă în preţ un criteriu esenţial (în creştere faţă de 24% în septembrie 2025), în timp ce 44% preferă posibilitatea achiziţiei în rate.

Recomandări pentru reducerea facturilor şi bilanţul E.ON Life

Pentru a diminua consumul de gaze naturale şi a menţine confortul termic fără costuri exagerate, specialiştii E.ON le recomandă consumatorilor să respecte câteva reguli esenţiale:

Dimensionarea corectă: Alegerea puterii centralei trebuie făcută strict în funcţie de suprafaţa locuinţei şi de gradul ei de izolare termică.

Controlul temperaturii: Utilizarea unui termostat ajută la reglarea eficientă a temperaturii din locuinţă.

Verificări periodice: Întreţinerea regulată a centralei şi a instalaţiei asigură funcţionarea în parametri optimi şi reduce riscul defecţiunilor.

Totodată, E.ON Energie România marchează în acest an un deceniu de la lansarea E.ON Life, soluţia integrată prin care clienţii pot achiziţiona centrale termice în condensare alături de serviciile necesare instalării şi întreţinerii. În cei zece ani, peste 74.000 de familii au optat pentru o centrală în rate prin acest program, iar numai în primele nouă luni ale anului 2026 compania a instalat peste 4.600 de unităţi.pania a instalat peste 4.600 de unităţi. Mai multe informaţii despre aceste soluţii sunt disponibile pe site-ul oficial E.ON.