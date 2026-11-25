Rusia ar putea face un pas extrem de periculos în militarizarea spațiului cosmic, pregătind lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară în următoarele 60 de zile. Avertismentul apare în informații transmise între serviciile de informații ale mai multor state membre NATO, iar Germania tratează scenariul cu maximă seriozitate. Potrivit relatărilor presei germane, dispozitivul, identificat sub numele Sputnik-S, ar fi deja construit și depozitat într-o locație din apropierea Moscovei.

Dacă informațiile se confirmă, lansarea ar putea deschide un capitol fără precedent în confruntarea tehnologică și militară dintre Rusia și Occident. O detonare nucleară pe orbită ar putea scoate din funcțiune sau distruge mii de sateliți, afectând comunicațiile, sistemele de navigație și numeroase infrastructuri esențiale pentru funcționarea economiei globale.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate independent, iar identitatea serviciului de informații care a furnizat evaluarea inițială nu este cunoscută public. Cancelarul german Friedrich Merz consideră însă că avertismentele trebuie tratate cu maximă atenție. Kremlinul a respins acuzațiile, susținând că activitățile spațiale rusești respectă obligațiile internaționale, relatează Financial Times.

Sputnik-S, satelitul nuclear pe care Rusia l-ar putea trimite pe orbită

Primele informații despre presupusul proiect Sputnik-S au fost publicate de posturile publice germane WDR și NDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung. Investigația jurnaliștilor, bazată pe informații provenite din zona serviciilor de securitate occidentale, indică faptul că satelitul ar fi fost construit în urmă cu mai mulți ani și s-ar afla în prezent într-o facilitate din apropierea Moscovei.

Evaluările transmise între mai multe state NATO la începutul lunii noiembrie indică posibilitatea unei lansări în următoarele 60 de zile. Mai mult, Comandamentul Spațial al Bundeswehr, armata germană, ar lua în calcul inclusiv o lansare în decembrie 2026.

Dacă aceste informații sunt corecte, proiectul ar fi ajuns într-o etapă avansată, iar satelitul ar putea deveni operațional la scurt timp după plasarea pe orbită.

Avertismentul a fost discutat inclusiv la nivelul conducerii politice germane. Pe 23 noiembrie, cancelarul Friedrich Merz a abordat subiectul la Berlin, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Merz a declarat că Germania tratează cu maximă seriozitate informațiile primite de la aliații occidentali și a descris situația drept îngrijorătoare. În opinia sa, avertismentele arată până unde ar putea fi dispusă Rusia să meargă în escaladarea confruntării cu Occidentul.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a confirmat că autoritățile de la Berlin analizează informațiile. Totuși, nu există deocamdată detalii publice despre sursa exactă a evaluării sau despre gradul în care toate informațiile privind pregătirea satelitului au fost verificate independent.

Posibilitatea dezvoltării unei asemenea arme nu este complet nouă. În octombrie 2026, Agenția de Informații a Apărării din SUA (DIA) a publicat un raport în care avertiza că Rusia dezvoltă un satelit capabil să transporte o armă nucleară. Noile informații sugerează însă că proiectul ar putea fi mult mai aproape de etapa operațională decât se estima anterior.

Cum ar putea o explozie nucleară în spațiu să distrugă mii de sateliți

Pericolul unui asemenea dispozitiv depășește cu mult posibilitatea distrugerii unei singure ținte militare. O detonare nucleară pe orbită ar putea afecta simultan un număr foarte mare de sateliți, inclusiv echipamente comerciale și civile utilizate zilnic pe întreg globul.

În raportul declasificat publicat în octombrie, DIA avertizează că o armă nucleară amplasată în spațiu ar putea provoca degradarea sau distrugerea a mii de sateliți aparținând unor state și companii din întreaga lume.

Printre sistemele vulnerabile se numără sateliții utilizați pentru:

Comunicații și acces la internet;

Navigație prin GPS și alte sisteme globale de poziționare;

Prognoze meteorologice și monitorizarea fenomenelor naturale;

Cercetare științifică și observație terestră;

Apărare și securitate națională.

Unul dintre cele mai grave efecte ar putea fi apariția unor centuri de radiații persistente în mediul orbital. Acestea ar putea afecta electronica sateliților timp de mai mulți ani, inclusiv a celor care nu ar fi distruși în momentul exploziei.

Prin urmare, chiar dacă unele echipamente ar supraviețui detonării inițiale, acestea ar putea deveni inutilizabile ulterior, pe măsură ce radiațiile le degradează componentele electronice.

Consecințele s-ar putea resimți direct și pe Pământ. Numeroase infrastructuri moderne depind de tehnologia satelitară, de la sistemele GPS și rețelele de telecomunicații până la anumite servicii bancare, rețele electrice și sisteme de transport.

O perturbare extinsă ar putea afecta inclusiv serviciile de internet și comunicațiile utilizate de instituțiile publice și companiile private.

Războiul din Ucraina a demonstrat deja cât de importantă a devenit infrastructura spațială pentru operațiunile militare. Rețeaua Starlink, dezvoltată de SpaceX, este utilizată pentru comunicații și pentru susținerea unor operațiuni care implică drone și alte echipamente militare.

Pierderea accesului la asemenea sisteme ar putea afecta serios coordonarea trupelor și capacitatea de operare a echipamentelor moderne.

Potrivit evaluărilor occidentale, Rusia și-a dezvoltat în ultimii ani mai multe capacități antisatelit. Printre acestea se numără dispozitive spațiale manevrabile, capabile să se apropie de alte obiecte aflate pe orbită pentru a le supraveghea sau perturba funcționarea.

Analiștii occidentali susțin că unele dintre aceste aparate au efectuat deja apropieri repetate de sateliți europeni aflați pe orbita geostaționară.

Amplasarea unei arme nucleare pe orbită ar încălca un tratat internațional

Dacă Rusia ar plasa efectiv o armă nucleară pe orbita Pământului, ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, document internațional la care este parte.

Acordul interzice statelor semnatare să plaseze pe orbita terestră obiecte care transportă arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă. Tratatul a fost conceput tocmai pentru a împiedica transformarea spațiului cosmic într-un nou teatru de desfășurare a armamentului strategic.

Cu toate acestea, dezvoltarea tehnologiilor antisatelit și interesul militar tot mai mare pentru infrastructura orbitală au readus în discuție eficiența mecanismelor internaționale de control.

Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile privind pregătirea unei arme nucleare destinate spațiului. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a minimalizat informațiile apărute recent, punând sub semnul întrebării credibilitatea surselor.

La rândul său, Ambasada Rusiei la Berlin a transmis că nu are cunoștință despre planurile descrise de presa germană. Diplomații ruși au calificat acuzațiile drept parte a unei campanii de propagandă și au susținut că activitățile spațiale ale Moscovei respectă obligațiile internaționale.

Subiectul a fost abordat și de oficialii americani încă din 2024, când Washingtonul a avertizat asupra posibilității ca Rusia să dezvolte o armă nucleară capabilă să distrugă rețelele de sateliți. Moscova a negat și atunci acuzațiile.

Deocamdată, nu există o confirmare publică independentă că Sputnik-S este echipat efectiv cu un focos nuclear sau că lansarea sa este iminentă.

NATO analizează amenințarea, iar infrastructura spațială devine o prioritate strategică

Avertismentul privind satelitul Sputnik-S apare într-un moment în care statele occidentale încearcă să își consolideze capacitățile de apărare a infrastructurii spațiale.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Berlin că alianța monitorizează permanent evoluțiile din domeniul securității și își adaptează capacitățile de apărare, inclusiv în ceea ce privește spațiul cosmic.

Oficialul a subliniat că angajamentul NATO de apărare colectivă include și protejarea infrastructurii spațiale a statelor membre. Declarația reflectă preocupările tot mai mari privind posibilitatea ca Rusia să utilizeze tehnologii antisatelit pentru a afecta capacitățile militare și civile ale adversarilor săi.

Există însă un aspect care face ca un asemenea scenariu să fie deosebit de periculos: o explozie nucleară în spațiu nu ar afecta exclusiv sateliții occidentali. Radiațiile și efectele detonării ar putea pune în pericol inclusiv echipamentele utilizate de Rusia și de alte state, indiferent de apartenența lor politică.

Practic, o asemenea armă ar putea provoca pagube la scară globală, fără să poată fi limitată la infrastructura unui singur adversar.

În plus, dependența economiei mondiale de serviciile satelitare este mult mai mare decât în urmă cu câteva decenii. Navigația, comunicațiile, monitorizarea vremii, transporturile și numeroase servicii financiare folosesc infrastructura orbitală.

O întrerupere majoră ar putea afecta simultan mai multe sectoare economice, iar înlocuirea sateliților distruși și revenirea la funcționarea normală ar putea necesita ani de zile.

Acesta este și motivul pentru care avertismentul DIA este considerat atât de important: riscul nu se limitează la o confruntare militară între Rusia și NATO, ci privește întreaga infrastructură tehnologică globală.

Dacă informațiile despre Sputnik-S se confirmă, lumea s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității spațiale de la începutul erei sateliților.