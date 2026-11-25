Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care PPC – Public Power Corporation România S.A. intenţionează să preia, prin intermediul filialelor sale PPC Producţie România S.R.L. şi PPC Renewables România S.R.L., cinci companii active în sectorul energetic: Energy Innovative Solutions S.R.L., Restore Energy S.R.L., Vermont Green Energy S.R.L., Eco Power Solutions S.R.L. şi Data Innovative Solutions S.R.L.

PPC – Public Power Corporation România S.A. este o societate de tip holding, deţinută de Grupul PPC, care activează în România prin intermediul filialelor sale în mai multe domenii ale sectorului energetic.

Ce active şi proiecte deţin cele cinci companii vizate

Toate capacităţile şi proiectele energetice ale celor cinci firme sunt amplasate în localitatea Răcari, judeţul Dâmboviţa, şi vizează atât servicii de echilibrare a sistemului energetic, cât şi producţia şi stocarea energiei din surse regenerabile:

Energy Innovative Solutions S.R.L. şi Restore Energy S.R.L.: Deţin şi operează fiecare câte o centrală electrică pe bază de gaze naturale, destinată furnizării de servicii de echilibrare a sistemului energetic, precum şi câte un sistem asociat de stocare a energiei electrice în baterii.

Vermont Green Energy S.R.L.: Dezvoltă un proiect de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) şi un parc fotovoltaic.

Eco Power Solutions S.R.L. şi Data Innovative Solutions S.R.L.: Deţin, în aceeaşi localitate, terenuri adecvate dezvoltării unor proiecte de producere a energiei din surse regenerabile.

Procedura de autorizare şi cum pot fi transmise observaţii

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), tranzacţia trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua operaţiunea pentru a stabili compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 de zile de la data anunţului, prin următoarele modalităţi: