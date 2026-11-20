Microsoft susţine că WhatsApp a devenit considerabil mai eficientă în privinţa consumului de memorie RAM pe Windows 11. Testele recente ale aplicaţiei sugerează însă că optimizările anunţate nu au rezolvat problemele de fond. Chiar şi după instalarea celei mai noi versiuni disponibile, WhatsApp poate ocupa peste 500 MB de RAM înainte de autentificare, iar în timpul utilizării obişnuite consumul poate ajunge la aproximativ 1,5 GB.

Subiectul a revenit în atenţie după o postare publicată de Microsoft pe 3 noiembrie, în care Pavan Davuluri, responsabil de divizia Windows, a evidenţiat o reducere de ordinul zecilor de procente a consumului de memorie pentru WhatsApp. Compania nu a prezentat însă valori concrete care să permită compararea consumului înainte şi după optimizare şi nici detalii despre condiţiile în care au fost efectuate măsurătorile, notează Windows Latest.

WhatsApp consumă peste 500 MB de RAM înainte de autentificare

Pentru a verifica afirmaţiile Microsoft, publicaţia Windows Latest a testat versiunea actualizată a aplicaţiei WhatsApp pentru Windows 11, instalată din Microsoft Store, pe un laptop Lenovo IdeaPad.

Rezultatele nu sunt tocmai încurajatoare. Chiar pe ecranul iniţial, înainte de conectarea contului şi de încărcarea conversaţiilor, procesele asociate aplicaţiei ocupau 562,2 MB de RAM. În această valoare sunt incluse şi procesele secundare WebView2, tehnologia Microsoft utilizată pentru afişarea conţinutului web în aplicaţiile desktop.

Comparaţia cu un test realizat în noiembrie 2025 este relevantă: la aceeaşi etapă a pornirii, consumul era de aproximativ 300 MB. Cu alte cuvinte, în ciuda optimizărilor promovate recent, aplicaţia porneşte cu un necesar de memorie considerabil.

După scanarea codului QR, WhatsApp a avut nevoie de aproximativ 19 secunde pentru sincronizarea şi încărcarea conversaţiilor. În acest interval, consumul RAM a crescut de la 483,4 MB la 716,9 MB, în timp ce utilizarea procesorului a atins un vârf de 23%.

Nici după finalizarea încărcării situaţia nu s-a îmbunătăţit semnificativ. Aplicaţia a continuat să utilizeze aproximativ 800 MB de memorie chiar şi fără interacţiuni suplimentare. Deschiderea unei conversaţii a împins consumul peste pragul de 1 GB, iar trimiterea mesajelor şi derularea istoricului au dus valoarea până la aproximativ 1,5 GB.

Un asemenea consum poate deveni problematic în special pe calculatoarele echipate cu numai 8 GB de RAM, unde WhatsApp ajunge să ocupe o parte importantă din memoria disponibilă, în concurenţă cu browserul, sistemul de operare şi celelalte aplicaţii utilizate simultan.

Microsoft vorbeşte despre optimizări, dar fără rezultate măsurabile

Într-un articol publicat pe blogul Windows Experience, Pavan Davuluri a prezentat WhatsApp drept exemplu de aplicaţie terţă care beneficiază de îmbunătăţirile aduse platformei Windows. Potrivit acestuia, optimizările permit reducerea consumului de memorie cu zeci de procente.

Afirmaţia este însă dificil de verificat în lipsa unor date concrete. Microsoft nu a precizat câtă memorie utiliza anterior aplicaţia, ce consum a fost înregistrat după actualizare şi nici scenariile exacte în care au fost efectuate testele.

Diferenţa este importantă: o reducere de 10% nu are acelaşi impact ca una de 20%, iar economisirea câtorva zeci de megabytes nu schimbă radical experienţa utilizatorilor dacă aplicaţia continuă să depăşească pragul de 1 GB în timpul unor activităţi obişnuite.

Există, totuşi, şi câteva îmbunătăţiri observabile. Pornirea la rece este ceva mai rapidă, aplicaţia ajungând la lista de conversaţii în aproximativ şase secunde. De asemenea, în perioadele de inactivitate, consumul de memorie a coborât până la 495,2 MB, faţă de aproximativ 600 MB într-un test anterior, realizat în iunie.

Performanţa depinde însă foarte mult de tipul conversaţiilor. Discuţiile care conţin predominant text menţin consumul sub 1 GB, în timp ce cele încărcate cu fotografii, GIF-uri şi stickere solicită mult mai multă memorie. Pentru utilizatorii care distribuie frecvent conţinut multimedia sau folosesc WhatsApp pentru comunicarea profesională, diferenţa poate deveni considerabilă.

Trecerea la WebView2 a complicat lucrurile pentru WhatsApp pe Windows

O parte importantă a problemei îşi are originea în schimbarea de arhitectură implementată de Meta în noiembrie 2025. Atunci, compania a renunţat la vechea aplicaţie nativă UWP pentru Windows şi a introdus o versiune construită în jurul tehnologiei WebView2, care permite încărcarea interfeţei WhatsApp Web într-un mediu bazat pe Chromium.

Această abordare simplifică dezvoltarea şi permite reutilizarea unei părţi importante din codul versiunii web, dar vine cu un cost suplimentar în privinţa resurselor hardware.

Conform documentaţiei Microsoft, WebView2 poate utiliza procese separate pentru browser, randarea conţinutului şi procesarea grafică. Pentru a limita consumul de memorie, dezvoltatorii sunt încurajaţi să reutilizeze mediul WebView2, să suspende componentele inactive şi să evite executarea inutilă a codului JavaScript.

Eficienţa finală depinde însă şi de modul în care fiecare dezvoltator implementează aceste recomandări. Microsoft lucrează la optimizarea componentelor Chromium şi WebView2, dar actualizarea mai frecventă a acestora nu garantează automat un consum mai redus de RAM.

Diferenţa faţă de vechea aplicaţie UWP este considerabilă. În anumite condiţii, aceasta putea funcţiona cu mai puţin de 100 MB de memorie, în timp ce actuala versiune bazată pe Chromium poate ajunge la un consum de peste zece ori mai mare.

Impactul nu este doar teoretic. Un exemplu prezentat în contextul acestor probleme este cel al unei mici afaceri care utiliza WhatsApp pe un PC cu Windows pentru a trimite zilnic sute de fotografii cu produse către clienţi. După schimbarea aplicaţiei, derularea conversaţiilor a devenit atât de lentă încât proprietara a decis să cumpere o tabletă Android dedicată acestei activităţi.

Telegram şi Discord demonstrează că există soluţii mai eficiente

Comparaţia cu alte aplicaţii de comunicare arată că un consum ridicat de memorie nu este inevitabil pentru un client desktop modern.

Într-un test similar, Telegram pentru Windows 11 a utilizat aproximativ 340 MB de RAM, chiar şi cu grupuri care conţineau mii de mesaje. Aplicaţia a rămas fluentă inclusiv în timpul distribuirii unui număr mare de fotografii.

Un alt exemplu este Discord, care lucrează la înlocuirea actualului client bazat pe Electron cu o versiune dezvoltată în Rust. Într-un test realizat cu două conturi conectate simultan, noul client a consumat aproximativ 290,2 MB de RAM.

Aceste rezultate sugerează că arhitectura software şi modul de gestionare a resurselor pot face o diferenţă majoră. O aplicaţie desktop nu trebuie să consume automat sute de megabytes suplimentari doar pentru că utilizează tehnologii web pentru afişarea interfeţei.

Situaţia este cu atât mai interesantă cu cât Meta continuă să ofere o aplicaţie nativă WhatsApp pentru macOS, în timp ce utilizatorii Windows au rămas cu o implementare bazată pe WebView2.

Având în vedere popularitatea sistemului de operare Microsoft şi faptul că WhatsApp este utilizată zilnic pentru mesaje, apeluri şi transferuri de fişiere, o versiune desktop cu adevărat optimizată ar trebui să fie o prioritate pentru Meta. Până atunci, îmbunătăţirile anunţate de Microsoft par să nu fie suficiente pentru a transforma WhatsApp într-o aplicaţie eficientă din punctul de vedere al consumului de resurse.