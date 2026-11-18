Vești aparent bune pentru utilizatorii de Android care nu vor să plătească suplimentar pentru spațiul de stocare Google Cloud, dar nici nu vor să renunțe la colecția de fotografii și videoclipuri primite prin WhatsApp. Meta a anunțat lansarea unei noi opțiuni gratuite pentru salvarea copiilor de siguranță ale conversațiilor și fișierelor media din aplicație.

După actualizarea WhatsApp la cea mai recentă versiune, utilizatorii ar trebui să găsească în meniul de configurare opțiunea WhatsApp Cloud Storage, care poate fi selectată ca alternativă la Google Drive pentru salvarea arhivei de mesaje, fotografii și videoclipuri.

Există însă și un compromis important: gratuitatea vine cu o limită de stocare de numai 2 GB. Prin comparație, utilizatorii care aleg în continuare Google Drive pot beneficia de până la 15 GB de spațiu gratuit, disponibil în contul Google. Cei 2 GB oferiți de Meta ar putea fi suficienți pentru salvarea conversațiilor text, însă lucrurile se schimbă atunci când backup-ul include și fotografiile sau videoclipurile distribuite prin WhatsApp. În acest caz, spațiul disponibil se poate epuiza destul de repede.

Strategia Meta pare să fie una destul de clară: atragerea utilizatorilor către abonamentul WhatsApp Plus, care include 100 GB de stocare și o serie de beneficii suplimentare. Pentru cei care au nevoie de și mai mult spațiu, compania oferă și abonamentul Meta One, cu o capacitate de stocare de până la 4 TB.

Vestea bună este că utilizarea Google Drive pentru backup-ul WhatsApp nu va fi eliminată. Cu alte cuvinte, utilizatorii pot ignora noua opțiune și pot continua să-și salveze conversațiile și fișierele media în cloud-ul Google, fără nicio schimbare. Noua facilitate reprezintă doar o alternativă suplimentară, care ar putea fi utilă celor care preferă să nu depindă de serviciile Google.

Deocamdată, funcționalitatea este disponibilă în versiunea beta WhatsApp pentru Android (v2.26.46.4). Lansarea în versiunea stabilă a aplicației ar putea avea loc în perioada următoare, urmând ca opțiunea să ajungă și la utilizatorii de iOS.