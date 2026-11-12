Samsung ar putea readuce înregistrarea apelurilor WhatsApp și Telegram odată cu One UI 9.5

Samsung pregătește, potrivit unor informații neoficiale, revenirea unei funcții mult solicitate de utilizatorii Galaxy: înregistrarea apelurilor de voce efectuate prin aplicații precum WhatsApp și Telegram. Opțiunea ar urma să fie integrată nativ în One UI 9.5, însă disponibilitatea sa ar putea fi limitată în funcție de regiunea geografică și de legislația locală.

Eliminată treptat de pe dispozitivele Android din cauza restricțiilor legislative și a presiunilor autorităților europene, funcția de înregistrare a apelurilor a devenit tot mai greu de utilizat fără soluții alternative. În prezent, cei care doresc să înregistreze conversațiile purtate prin aplicații de comunicare trebuie să apeleze adesea la aplicații terțe, unele distribuite în afara magazinului Google Play. În anumite situații, funcționarea acestora necesită chiar obținerea accesului ROOT, o procedură care implică riscuri pentru securitatea și stabilitatea telefonului.

Samsung pare însă să fi găsit o posibilă modalitate de a satisface această cerere, pregătind suport nativ pentru înregistrarea conversațiilor VoIP. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, viitoarea versiune One UI 9.5 ar permite înregistrarea apelurilor efectuate prin WhatsApp și Telegram, fără instalarea unor aplicații suplimentare.

Explicația ar putea avea legătură cu diferențele legislative dintre apelurile telefonice clasice, realizate prin rețelele operatorilor mobili, și conversațiile VoIP, desfășurate prin intermediul aplicațiilor terțe. Astfel, Samsung ar putea exploata o zonă mai puțin restrictivă a legislației pentru a readuce această funcționalitate, cel puțin pe anumite piețe.

Cum ar urma să funcționeze înregistrarea apelurilor VoIP?

Potrivit informațiilor furnizate de surse neoficiale, opțiunea ar fi integrată direct în aplicația Phone, preinstalată pe telefoanele Galaxy. Utilizatorii ar trebui să acceseze meniul Settings > Call recordings and transcripts și să activeze noua setare „Record calls in other apps”.

Ulterior, în meniu ar urma să fie afișată o listă cu aplicațiile VoIP instalate pe telefon care permit înregistrarea conversațiilor. Printre acestea s-ar număra WhatsApp și Telegram.

Deocamdată, Samsung nu a anunțat oficial nici lansarea One UI 9.5, nici introducerea acestei funcționalități. Prin urmare, informațiile trebuie privite cu prudență până la o confirmare oficială.

Utilizatorii europeni ar putea avea însă motive să nu-și facă prea multe speranțe. Chiar dacă funcția va ajunge în versiunea finală One UI 9.5, restricțiile legislative ar putea determina Samsung să o dezactiveze pentru telefoanele comercializate în anumite regiuni, inclusiv în Europa.