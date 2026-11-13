Restricțiile SUA nu opresc investițiile Chinei în AI

Deși Statele Unite încearcă de mai mulți ani să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane avansate, investițiile în inteligență artificială arată că aceste restricții nu au eliminat cererea pentru procesoarele occidentale. O investigație Reuters dezvăluie că cipurile Nvidia, aflate în centrul măsurilor de control impuse de Washington, apar în proiecte chinezești de infrastructură AI cu o valoare cumulată de peste 3 miliarde de dolari.

Informația ridică semne de întrebare cu privire la eficiența restricțiilor americane și la capacitatea autorităților de a controla accesul companiilor și instituțiilor chineze la procesoare performante. Deși Nvidia a susținut că măsurile impuse de Washington au eliminat practic compania de pe piața chineză a centrelor de date AI, documentele analizate de Reuters conturează o situație mai complexă. Tehnologia americană continuă să fie inclusă în planurile de dezvoltare a infrastructurii de inteligență artificială din China.

Investiții de miliarde de dolari în centre de date echipate cu procesoare Nvidia

Potrivit investigației Reuters, publicată pe 13 noiembrie 2026, jurnaliștii au examinat peste 150 de documente chinezești, printre care anunțuri de achiziții, planuri de investiții, contracte de construcție și raportări ale companiilor. Documentele indică proiecte și acorduri pentru echipamente și infrastructură în valoare totală de peste 23 de miliarde de yuani, adică aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

Suma nu reprezintă exclusiv valoarea procesoarelor Nvidia. Aceasta include investiții planificate, contracte deja semnate, instalații finalizate, clădiri, sisteme de alimentare cu energie și alte componente necesare funcționării centrelor de date.

Printre modelele Nvidia menționate în documente se numără H100, H200 și H800, procesoare vizate de diferite etape ale restricțiilor americane la export. Acestea sunt utilizate pentru antrenarea și rularea sistemelor avansate de inteligență artificială, inclusiv a modelelor lingvistice de mari dimensiuni.

Unul dintre cele mai importante exemple este un centru de calcul dedicat inteligenței artificiale din provincia Fujian, evaluat la aproximativ 873 de milioane de dolari, pentru care documentele prevăd utilizarea procesoarelor H100.

În provincia Shaanxi, un alt proiect, estimat la 3 miliarde de yuani, menționează procesoarele H100 și H200. În Mongolia Interioară, un plan de investiții în valoare de 1,5 miliarde de yuani prevede instalarea a 625 de servere echipate cu Nvidia H200.

Aceste proiecte arată că interesul pentru tehnologia Nvidia nu vine doar din partea marilor companii chinezești. Universitățile, instituțiile regionale și inițiativele susținute de autoritățile locale continuă să includă procesoare americane în planurile de dezvoltare a infrastructurii AI.

De ce restricțiile americane nu au eliminat procesoarele Nvidia din China

Statele Unite au început să limiteze exporturile de procesoare avansate către China în 2022, extinzând ulterior măsurile și asupra unor modele adaptate special pentru piața chineză. Obiectivul Washingtonului este de a împiedica Beijingul să obțină acces la tehnologiile care pot accelera dezvoltarea unor sisteme AI avansate, inclusiv a celor cu potențiale aplicații militare.

În ianuarie 2026, administrația Donald Trump a introdus posibilitatea evaluării individuale a anumitor licențe de export pentru procesoarele H200, în condiții specifice. Cu toate acestea, regimul restricțiilor continuă să creeze incertitudine pentru producători și cumpărători.

Nvidia a declarat anterior că măsurile americane au dus la scăderea cotei sale de piață din China de la aproximativ 95% la zero. În documentele financiare publicate în august, compania a descris piața chineză a infrastructurii de calcul pentru centrele de date drept una de pe care este practic exclusă.

Datele citate de Reuters oferă însă o perspectivă diferită. Un raport IDC estima că Nvidia a reprezentat încă 34% din livrările de acceleratoare AI din China în prima jumătate a anului 2026.

Cele două procente se referă la indicatori diferiți și nu demonstrează, prin ele însele, încălcarea legislației americane. De altfel, investigația nu stabilește traseul prin care toate procesoarele menționate în documente ar fi ajuns la beneficiarii chinezi.

Unele dintre proiectele analizate sunt deja funcționale sau se află în construcție, în timp ce altele sunt doar în faza de planificare. Prin urmare, includerea unui anumit model Nvidia într-un proiect nu confirmă automat că echipamentele au fost livrate sau instalate.

Scandalul din jurul Nvidia și plecarea lui Jensen Huang complică relația cu China

Investigația Reuters apare într-un moment sensibil pentru Nvidia, pe fondul controverselor legate de relațiile comerciale cu China. Cofondatorul companiei, Jensen Huang, a demisionat din funcția de director general pe 12 noiembrie, în contextul unui scandal privind legătura sa cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea conexiuni cu serviciile de informații chineze.

Controversa vizează și Megaspeed, un partener Nvidia din Singapore, care a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi redirecționat ilegal procesoare către China. Nvidia a demarat o investigație independentă, însă până în prezent nu există o constatare publică potrivit căreia Jensen Huang ar fi încălcat legislația americană privind exporturile.

Reuters precizează că proiectele chinezești identificate în documentele analizate nu au fost asociate cu acuzațiile din acest scandal.

Schimbările de la conducerea Nvidia ar putea influența și poziția companiei în dezbaterile de la Washington privind restricțiile comerciale. Jensen Huang s-a pronunțat în trecut în favoarea unei abordări mai flexibile în relația cu piața chineză.

Pentru dezvoltatorii chinezi, incertitudinea privind accesul la procesoarele americane poate avea consecințe directe: întârzieri în construcția centrelor de date, probleme de aprovizionare sau costuri suplimentare generate de reproiectarea infrastructurii pentru utilizarea procesoarelor fabricate local.

Investigația scoate astfel în evidență o problemă importantă pentru strategia tehnologică a Statelor Unite. Deși Washingtonul încearcă să reducă dependența Chinei de tehnologia americană, investițiile în infrastructura AI continuă să includă procesoare Nvidia, iar cererea pentru acestea rămâne semnificativă.