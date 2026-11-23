Mediul academic gălățean și cel din Sibiu sunt în doliu după trecerea la cele veșnice a profesoarei universitare Vionela Mironescu, la vârsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Serviciului Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.

Născută la 23 februarie 1942, în localitatea Zărnești, județul Brașov, Vionela Mironescu a fost absolventă a Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare și Tehnica Pescuitului din cadrul Universității din Galați și a obținut titlul de doctor în inginerie în anul 1981.

Timp de peste trei decenii, între anii 1965 și 1998, a activat ca și cadru didactic la Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare și Tehnica Pescuitului a Universității din Galați, contribuind la formarea a numeroase generații de ingineri în domeniul industriei alimentare. Ulterior, începând cu anul 1998, a continuat cariera academică în calitate de profesor universitar la Catedra de Biotehnologii Alimentare a Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Mesaje de condoleanțe din partea foștilor studenți și colegi

Vestea dispariției sale a stârnit numeroase reacții de regret în mediul universitar, foștii studenți și apropiații transmițând mesaje de omagiu și recunoștință.

„Drum lin în pace și lumină, veșnică amintire, o doamnă profesoară dragă și apreciată de către studenți. Condoleanțe familiei!”, este unul dintre mesajele transmise în memoria sa.

„Dumnezeu să o odihnească în pace! A fost un profesor deosebit care a format multe generații de specialiști în industria alimentară, în cadrul Universităților din Galați și Sibiu, cu multă dăruire”, au mai scris cei care au cunoscut-o.

Sursa foto: BVAU Serviciul Referinţe – Galaţi