Doi bărbaţi condamnaţi la închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis au fost depistaţi joi, 19 noiembrie 2026, de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri din cadrul IPJ Galaţi. Primul este un bărbat de 31 de ani din municipiul Galaţi, pe numele căruia Judecătoria Galaţi a emis un mandat de executare a pedepsei de 8 luni de închisoare.

Al doilea este un bărbat de 57 de ani din comuna Munteni, condamnat de Judecătoria Bârlad la 1 an şi 10 luni de închisoare. Ambii au fost încarceraţi în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi.