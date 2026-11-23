În Duminica a 26-a după Rusalii, 22 noiembrie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați, în prezența a numeroși credincioși din oraș. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei, iar la momentul cuvenit, mai mulți copii și credincioși au primit Sfânta Împărtășanie.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, ierarhul a explicat semnificația duhovnicească a Pildei bogatului căruia i-a rodit țarina și a arătat că această lectură evanghelică pregătește sufletește credincioșii pentru apropiatele sărbători dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al României, precum și pentru marcarea a 30 de ani de la pelerinajul istoric cu moaștele sale, inițiat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne pregătește pentru sărbătorile deosebite în eparhie: la pomenirea încreștinătorului, Sfântul Apostol Andrei, și în special 30 de ani de la pelerinajul cu sfintele sale moaște, la inițiativa Preafericitului de la Iași și București. Pe lângă rodirea țarinilor, care face parte din preocuparea fiecăruia dintre oamenii harnici, există o convertire a rodirii țarinei la rodirea omului bun pe țarina inimii, cum spun Sfinții Părinți, care devine hambarul încăpător al filantropiei. Orice rodire bogată a câmpului, întoarsă în țarina inimii prin iubire, prelungește mâinile lui Dumnezeu prin mâinile noastre și astfel semenii noștri se bucură comunitar, se bucură împreună cu toți în familia mare, care este frățietatea pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos în Biserică, iar Sfântul Apostol Andrei a pronunțat-o ca omenie și filantropie tot timpul, în Biserică, în familie și în viața creștinească”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Hirotonie întru preot pentru Parohia Cudalbi 2 și citirea Acatistului Sfântului Andrei

În cadrul Sfintei Liturghii de duminică, diaconul Daniel Tudosă a fost hirotonit întru preot pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Cudalbi 2, județul Galați.

După încheierea slujbei, Arhiepiscopul Dunării de Jos a citit Acatistul Sfântului Apostol Andrei și i-a binecuvântat pe toți cei prezenți în Catedrală.