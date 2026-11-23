PNL Galaţi anunţă astăzi, 23 noiembrie, că se delimitează categoric de George Toderaşc, după ce acesta a acceptat funcţia de subprefect al judeţului Galaţi în actualul Guvern PSD. Anunţul vine exact în ziua în care a avut loc ceremonia de învestire în funcţia de subprefect.

Filiala judeţeană consideră că decizia încalcă linia politică stabilită la nivel naţional, prin care partidul a decis să treacă în opoziţie, şi anunţă că va declanşa procedurile disciplinare împotriva acestuia.

George Toderaşc a ocupat anterior funcţia de prefect al judeţului Galaţi, din care a fost eliberat prin hotărâre de Guvern, după ce nu a dat curs solicitării premierului Ilie Bolojan de a demisiona din funcţie.

Într-un comunicat de presă, PNL Galaţi îşi exprimă dezacordul faţă de decizia acestuia şi precizează că nu îi mai acordă susţinere politică.

Redăm integral comunicatul PNL Galaţi: