Filiala judeţeană consideră că decizia încalcă linia politică stabilită la nivel naţional, prin care partidul a decis să treacă în opoziţie, şi anunţă că va declanşa procedurile disciplinare împotriva acestuia.
George Toderaşc a ocupat anterior funcţia de prefect al judeţului Galaţi, din care a fost eliberat prin hotărâre de Guvern, după ce nu a dat curs solicitării premierului Ilie Bolojan de a demisiona din funcţie.
Într-un comunicat de presă, PNL Galaţi îşi exprimă dezacordul faţă de decizia acestuia şi precizează că nu îi mai acordă susţinere politică.
Redăm integral comunicatul PNL Galaţi:
„PNL Galaţi se delimitează categoric de decizia lui George Toderaşc de a accepta funcţia de subprefect al judeţului Galaţi, în contradicţie cu decizia Biroului Politic Naţional privind trecerea PNL în opoziţie. Refuzul acestuia de a demisiona din funcţia de prefect şi acceptarea unei noi funcţii în actualul Guvern PSD reprezintă o încălcare a liniei politice asumate de partid. George Toderaşc s-a poziţionat în afara liniei politice a PNL şi nu beneficiază de susţinerea PNL Galaţi. Filiala judeţeană va iniţia procedurile disciplinare prevăzute de Statutul PNL. PNL Galaţi este şi rămâne în opoziţie, căutând să construiască spre interesul cetăţenilor, nu spre interesele proprii.”