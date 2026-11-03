One UI 9 provoacă probleme cu Android Auto pe telefoanele Samsung Galaxy. Google investighează cauza

Bucuria utilizatorilor de telefoane Samsung Galaxy care au primit notificarea de actualizare la One UI 9 a fost umbrită rapid de o problemă neaşteptată: conexiunea Android Auto a început să funcţioneze defectuos pe anumite dispozitive, manifestând deconectări spontane şi eşecuri la conectare.

Deşi Google a confirmat că investighează sesizările primite, deocamdată nu este clar dacă problemele sunt provocate de un bug al aplicaţiei Android Auto sau de incompatibilităţi introduse odată cu actualizarea One UI 9 distribuită de Samsung. Până la identificarea cauzei şi lansarea unei remedieri, utilizatorii care se bazează pe Android Auto pentru navigaţie GPS şi alte funcţii multimedia sunt nevoiţi să caute alternative.

Un lucru este însă cert: reclamaţiile vizează mai multe modele Galaxy, iar simptomele descrise includ imposibilitatea stabilirii conexiunii cu sistemele multimedia ale maşinilor şi întreruperea neaşteptată a conexiunilor deja funcţionale.

Potrivit informaţiilor publicate pe forumurile comunităţii Samsung, un posesor de Galaxy S26 a reclamat că Android Auto a încetat complet să funcţioneze imediat după instalarea actualizării One UI 9. Nici măcar măsurile obişnuite de depanare nu au dat rezultate: reconectarea dispozitivelor, ştergerea datelor aplicaţiilor sau trecerea de la conexiunea wireless la cea prin cablu nu au rezolvat problema.

Sesizări asemănătoare au apărut şi pe Reddit, unde alţi utilizatori au descris dificultăţi similare. Totuşi, este important de menţionat că problemele nu afectează toţi posesorii de telefoane Galaxy, majoritatea utilizatorilor continuând să folosească Android Auto fără incidente.

Un indiciu interesant privind posibila origine a problemei vine de la un utilizator de Galaxy S25 Edge, care a comparat comportamentul mai multor telefoane Samsung, unele echipate încă cu One UI 8.5. În urma testelor, dispozitivele care rulau versiunea mai veche s-au conectat fără dificultăţi. În schimb, actualizarea unui Galaxy S24 Ultra la One UI 9 a fost urmată imediat de apariţia problemelor de conectare.

Între timp, Google a confirmat că echipa responsabilă de Android Auto analizează mai multe raportări privind dificultăţile de conectare apărute după instalarea One UI 9. Compania nu a oferit însă detalii suplimentare despre cauza exactă şi nici un termen pentru disponibilitatea unei eventuale remedieri.

Ce poţi face dacă Android Auto nu mai funcţionează după actualizarea la One UI 9?

Până la rezolvarea oficială a problemei, utilizatorii afectaţi pot apela temporar la aplicaţiile preferate de navigaţie, precum Google Maps sau Waze, folosindu-le direct pe ecranul telefonului, în locul interfeţei Android Auto afişate pe ecranul maşinii.

Revenirea la One UI 8.5 nu reprezintă o alternativă tocmai convenabilă. În condiţiile descrise, instalarea versiunii anterioare presupune resetarea telefonului la setările din fabrică, cu riscul pierderii datelor stocate în memoria internă dacă acestea nu au fost salvate în prealabil.

Până când Samsung şi Google vor clarifica situaţia, posesorii de telefoane Galaxy care încă nu au făcut actualizarea ar putea prefera să mai aştepte, mai ales dacă utilizează frecvent Android Auto şi depind de acesta pentru navigaţie.