Un nou val de atacuri cibernetice loveşte supermarketurile din Europa: Frigiderele şi congelatoarele au fost setate de la distanţă la 50°C

Supermarketurile din mai multe ţări europene se confruntă cu un nou val de presupuse atacuri cibernetice, după ce sistemele de refrigerare au început să înregistreze creşteri inexplicabile ale temperaturilor. Printre ţările afectate se numără Belgia, Suedia, Luxemburg şi Estonia, iar incidentele vizează inclusiv unele dintre cele mai mari lanţuri de magazine alimentare.

Potrivit informaţiilor publicate de Bloomberg şi Reuters, mai multe supermarketuri au raportat modificări neautorizate ale temperaturilor din frigidere şi congelatoare, existând suspiciuni că atacatorii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire conectate la internet.

Un magazin Ica Kvantum din Suedia a anunţat pe pagina sa de Facebook că echipamentele frigorifice au fost compromise în timpul nopţii, hackerii reuşind să modifice de la distanţă setările de temperatură până la 50°C (122°F).

Problema a fost confirmată şi de reprezentanţii lanţului suedez Coop. Într-o declaraţie oferită publicaţiei Business Insider, un purtător de cuvânt al companiei a precizat că persoane neautorizate au reuşit să acceseze şi să modifice sistemele de răcire dintr-o mică parte a magazinelor sale.

Nici retailerul olandez Ahold Delhaize nu a scăpat de incidente. Compania a confirmat existenţa unui incident IT care a provocat modificarea temperaturilor unităţilor frigorifice din câteva zeci de supermarketuri din Belgia şi Luxemburg. Deocamdată, amploarea totală a incidentului nu a fost stabilită.

De ce reprezintă aceste atacuri o ameninţare pentru industria alimentară?

Multe dintre echipamentele frigorifice moderne utilizate în supermarketuri sunt conectate la internet, facilitând monitorizarea de la distanţă, operaţiunile de mentenanţă şi transmiterea alertelor în cazul unor defecţiuni. Din păcate, aceeaşi conectivitate care simplifică administrarea echipamentelor poate deveni şi o poartă de acces pentru atacatorii informatici.

Repetarea unor incidente de acest tip ridică semne serioase de întrebare privind securitatea infrastructurii digitale de care depind lanţurile de aprovizionare cu alimente. O vulnerabilitate exploatată într-un sistem de control al temperaturii poate provoca pierderi economice importante şi compromiterea unor cantităţi uriaşe de produse alimentare.

Noul val de incidente vine după atacul informatic aparent care a vizat, luna trecută, sute de frigidere şi congelatoare din supermarketurile franceze. Pagubele provocate de alterarea alimentelor au fost estimate la milioane de euro.

Mai mult, suspiciunile privind atacuri asupra sistemelor frigorifice nu se limitează la sectorul comercial. O serie de defecţiuni neobişnuite ale congelatoarelor din bazele militare americane a intrat, de asemenea, în atenţia autorităţilor, care investighează posibilitatea unui atac cibernetic.

Astfel, ceea ce părea iniţial o problemă tehnică izolată începe să capete proporţiile unei vulnerabilităţi de securitate cu implicaţii mult mai largi, demonstrând că dispozitivele conectate la internet pot deveni o ţintă inclusiv atunci când au rolul aparent banal de a păstra alimentele la rece.