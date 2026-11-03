ANAF îi invită pe români să evalueze funcţionarii de la ghişee. Cum pot face acest lucru

Contribuabilii vor putea evalua serviciile primite în sediile administraţiilor fiscale prin simpla scanare a unui cod QR. Noul sistem anunţat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) le va permite cetăţenilor să ofere feedback despre timpul petrecut la coadă, comportamentul funcţionarilor şi modul în care le-au fost rezolvate solicitările.

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20261103082328_com%201019%202nov2026.pdf

Potrivit ANAF, codurile QR vor fi afişate în unităţile fiscale începând de săptămâna viitoare, iar chestionarul va putea fi completat în aproximativ două minute.

Ce vor putea evalua contribuabilii

Prin intermediul acestui instrument, ANAF urmăreşte să afle cum decurge interacţiunea directă dintre contribuabili şi personalul administraţiilor fiscale.

Chestionarul va include întrebări referitoare la:

timpul de aşteptare până la preluarea solicitării;

amabilitatea şi profesionalismul angajaţilor;

claritatea informaţiilor şi explicaţiilor oferite;

stadiul soluţionării cererilor;

dificultăţile întâmpinate în relaţia cu administraţia fiscală;

situaţiile în care cetăţenii au fost nevoiţi să revină de mai multe ori pentru rezolvarea aceleiaşi probleme.

Contribuabilii vor putea acorda şi un calificativ general serviciilor primite, dar vor avea şi posibilitatea să transmită propuneri privind aspectele care ar trebui îmbunătăţite cu prioritate.

Chestionarul este anonim

ANAF precizează că evaluarea va fi anonimă şi nu va influenţa în niciun fel soluţionarea solicitărilor adresate administraţiei fiscale. Un aspect important este că feedbackul nu va fi centralizat exclusiv pentru o evaluare generală a instituţiei. Fiecare răspuns va fi asociat unităţii fiscale în care contribuabilul a beneficiat de servicii.

Astfel, instituţia va putea identifica problemele semnalate la nivelul fiecărei administraţii fiscale şi va putea stabili măsuri de îmbunătăţire adaptate situaţiilor constatate. Prin acest mecanism, ANAF declară că urmăreşte reducerea timpilor de aşteptare, simplificarea interacţiunilor cu publicul şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite la ghişee.

Cetăţenii vor putea accesa chestionarul prin scanarea codului QR afişat în sediile unităţilor fiscale, începând de săptămâna viitoare.