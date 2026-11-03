Now Reading: FBI confirmă implicarea Coreei de Nord în jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance. Hackerii încearcă să spele criptomonedele furate

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    FBI confirmă implicarea Coreei de Nord în jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance. Hackerii încearcă să spele criptomonedele furate

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FBI confirmă implicarea Coreei de Nord în jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance. Hackerii încearcă să spele criptomonedele furate

Paul Gabriel RogojinăMapamond03.11.2026

FBI confirmă implicarea Coreei de Nord în jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance. Hackerii încearcă să spele criptomonedele furate

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) atribuie Coreei de Nord responsabilitatea pentru unul dintre cele mai mari jafuri din istoria criptomonedelor, atacul informatic care a vizat platforma Binance pe 29 octombrie şi s-a soldat cu furtul unor active digitale în valoare de peste 6,3 miliarde de dolari.

Autorităţile americane au identificat operaţiunea sub numele de cod „TraderTraitor” şi susţin că aceasta a fost orchestrată de hackeri nord-coreeni. Potrivit FBI, anchetatorii au observat deja activitatea unor persoane asociate atacului, care au început să convertească activele digitale sustrase în Ethereum (ETH), pregătind terenul pentru noi operaţiuni de spălare a banilor.

Într-un comunicat oficial, FBI a precizat că furtul a avut loc în jurul datei de 29 octombrie 2026 şi a implicat active virtuale în valoare de peste 6 miliarde de dolari. Investigaţia este desfăşurată în colaborare cu Serviciul Secret al Statelor Unite (USSS) şi divizia de investigaţii criminale a Fiscului american (IRS-CI).

Potrivit agenţiei, criptomonedele furate sunt convertite în principal în Ethereum, urmând ca atacatorii să recurgă la servicii financiare descentralizate (DeFi) şi platforme de schimb instant pentru a îngreuna urmărirea şi identificarea fondurilor.

FBI nu a oferit însă prea multe detalii suplimentare despre modul în care a fost executat atacul şi nici nu a făcut publice dovezile care au stat la baza atribuirii acestuia Coreei de Nord.

Binance a reluat retragerile după suspendarea temporară a operaţiunilor

Între timp, Binance a revenit la funcţionarea normală a retragerilor pentru clienţi, după ce suspendase temporar aceste operaţiuni imediat după descoperirea atacului.

Platforma a fost nevoită să adopte măsuri de precauţie în urma incidentului, iar informaţiile apărute ulterior au indicat că o mare parte din activele sustrase au fost iniţial îngheţate sau urmărite, în timp ce compania încerca să limiteze pagubele.

Dimensiunea jafului şi implicarea atribuită hackerilor nord-coreeni readuc în atenţie riscurile majore de securitate din industria criptomonedelor. În plus, transformarea rapidă a activelor furate în alte criptomonede şi utilizarea serviciilor DeFi complică recuperarea fondurilor şi identificarea beneficiarilor finali.

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