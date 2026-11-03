Samsung introduce un control parental mai strict: Copiii nu vor mai putea deschide aplicaţiile Galaxy fără aprobarea părinţilor

Samsung pregăteşte o schimbare importantă în privinţa controlului parental pe telefoanele şi tabletele Galaxy, ducând mai departe conceptul deja implementat de Google prin serviciul Family Link. Odată cu următoarea actualizare One UI, compania sud-coreeană va introduce un mecanism mai strict de restricţionare a accesului copiilor la aplicaţiile instalate pe dispozitivele mobile.

Mai exact, majoritatea aplicaţiilor disponibile pe telefoanele Samsung, atât cele preinstalate, cât şi cele descărcate ulterior, vor putea fi blocate automat pentru utilizatorii minori. Pentru a le putea accesa, copiii vor avea nevoie de aprobarea explicită a unuia dintre părinţi, care va trebui să deblocheze individual aplicaţiile respective.

Restricţiile nu se vor limita doar la jocuri sau aplicaţii de socializare. Inclusiv aplicaţii esenţiale, precum Telefon şi Mesaje, ar putea apărea blocate, ceea ce înseamnă că accesul la funcţiile de bază ale dispozitivului va depinde, la rândul său, de permisiunile acordate de părinţi.

Potrivit informaţiilor publicate de Phandroid, activarea noului mecanism presupune însă câteva pregătiri. Samsung recomandă configurarea unui grup familial şi activarea funcţiilor de control parental înainte de instalarea următoarei actualizări One UI. În lipsa acestor configurări, telefoanele setate iniţial pentru utilizarea de către adulţi şi oferite ulterior copiilor nu vor beneficia automat de noile restricţii.

Cum funcţionează noul sistem de control parental Samsung?

Procedura diferă în funcţie de vârsta copilului:

Pentru copiii de cel puţin 13 ani, părinţii pot trimite o invitaţie pentru alăturarea acestora la un grup familial Samsung.

Pentru copiii sub 13 ani, Samsung recomandă configurarea dispozitivului folosind un cont Samsung Child, dedicat utilizatorilor minori.

După crearea grupului familial, părinţii trebuie să activeze funcţia Samsung Parental Controls (Control parental Samsung), care le oferă posibilitatea de a administra accesul la aplicaţiile instalate pe dispozitivele Galaxy utilizate de membrii familiei.

Astfel, aceştia vor putea să verifice aplicaţiile disponibile, să aprobe accesul la cele solicitate de copii sau să le blocheze pe cele pe care nu doresc să le permită.

Family Link rămâne o alternativă pentru părinţi

Cei care folosesc deja serviciul Google Family Link nu sunt obligaţi să adopte noul sistem Samsung. Administrarea dispozitivelor copiilor poate continua prin intermediul soluţiei Google, fără modificări suplimentare, restricţiile fiind aplicate conform regulilor şi limitărilor stabilite de aceasta.

Practic, Samsung oferă părinţilor posibilitatea de a alege între sistemul propriu de control parental, care introduce restricţii mai stricte asupra accesului la aplicaţii, şi soluţia Google Family Link, care permite gestionarea utilizării dispozitivelor într-un mod ceva mai flexibil.

Rămâne de văzut cât de bine va fi primit noul sistem de către părinţi şi, mai ales, de către utilizatorii minori, care s-ar putea trezi în situaţia neobişnuită de a avea nevoie de permisiune chiar şi pentru a deschide aplicaţia Telefon.