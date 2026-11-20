Multe dintre incendiile izbucnite în locuințe pornesc din bucătărie, de la mâncarea lăsată nesupravegheată pe foc. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de reguli esențiale pe care oricine trebuie să le cunoască dacă uleiul sau grăsimea dintr-o tigaie se aprind, subliniind că o reacție greșită poate transforma imediat un mic incident într-o tragedie.
Potrivit specialiștilor IGSU, într-o astfel de situație este esențial să nu intri în panică și să urmezi câțiva pași simpli:
Sursa video: IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Reprezentanții IGSU atrag atenția că, dacă focul nu se stinge imediat sau scapă de sub control, prioritatea absolută este viața: părăsește imediat locuința, închide ușa în urma ta pentru a limita propagarea fumului și apelează numărul unic de urgență 112.
Mai multe ghiduri practice și recomandări pentru situații de urgență pot fi consultate pe platforma oficială fiipregatit.ro.
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