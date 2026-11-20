Multe dintre incendiile izbucnite în locuințe pornesc din bucătărie, de la mâncarea lăsată nesupravegheată pe foc. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de reguli esențiale pe care oricine trebuie să le cunoască dacă uleiul sau grăsimea dintr-o tigaie se aprind, subliniind că o reacție greșită poate transforma imediat un mic incident într-o tragedie.

Ce trebuie să faci dacă tigaia ia foc pe aragaz

Potrivit specialiștilor IGSU, într-o astfel de situație este esențial să nu intri în panică și să urmezi câțiva pași simpli:

Nu turna apă peste grăsimea aprinsă: Apa împrăștie uleiul încins, iar flăcările se pot extinde instantaneu în toată bucătăria.

Apa împrăștie uleiul încins, iar flăcările se pot extinde instantaneu în toată bucătăria. Acoperă vasul pentru a tăia oxigenul: Pune imediat un capac metalic sau o cârpă bine umezită (stoarsă) peste tigaie. Fără aer, flacăra se stinge rapid. Dacă poți face acest lucru în siguranță, oprește și sursa de căldură (aragazul sau plita).

Pune imediat un capac metalic sau o cârpă bine umezită (stoarsă) peste tigaie. Fără aer, flacăra se stinge rapid. Dacă poți face acest lucru în siguranță, oprește și sursa de căldură (aragazul sau plita). Nu muta și nu atinge tigaia încinsă: Chiar dacă flăcările s-au stins, recipientul și uleiul rămân extrem de fierbinți, iar încercarea de a le muta poate provoca arsuri grave sau reaprinderea focului.

Chiar dacă flăcările s-au stins, recipientul și uleiul rămân extrem de fierbinți, iar încercarea de a le muta poate provoca arsuri grave sau reaprinderea focului. Fii pregătit din timp: Păstrează în bucătărie, într-un loc ușor accesibil, un stingător de incendiu sau o pătură antifoc.

Păstrează în bucătărie, într-un loc ușor accesibil, un stingător de incendiu sau o pătură antifoc. Nu lăsa mâncarea nesupravegheată: Dacă trebuie să părăsești bucătăria chiar și pentru câteva minute, oprește întotdeauna aragazul.

Sursa video: IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Când trebuie să suni imediat la 112

Reprezentanții IGSU atrag atenția că, dacă focul nu se stinge imediat sau scapă de sub control, prioritatea absolută este viața: părăsește imediat locuința, închide ușa în urma ta pentru a limita propagarea fumului și apelează numărul unic de urgență 112.

Mai multe ghiduri practice și recomandări pentru situații de urgență pot fi consultate pe platforma oficială fiipregatit.ro.

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