Sportivii clubului gălățean Jolie Dance au obținut rezultate remarcabile la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul competiției de dans sportiv Cupa Memorială „Daniel Nechita”, urcând de 15 ori pe podiumul de premiere.
Pregătiți de antrenorul Eduard Coman, alături de antrenoarea Julia Ioniță, tinerii dansatori din Galați au cucerit patru medalii de aur, trei de argint și opt de bronz, completate de alte șapte clasări în finalele categoriilor lor de vârstă și valoare.
„În spatele fiecărei urcări pe podium se află ore întregi de muncă în sală, disciplină, răbdare și multă pasiune din partea acestor copii minunați. Fiecare antrenament înseamnă atenție la detalii și dorința de a deveni mai buni de la o competiție la alta. Sunt mândru de evoluția și curajul fiecărui sportiv, iar aceste rezultate ne arată că suntem pe drumul cel bun și ne dau energie să construim performanță în continuare, pas cu pas. Le mulțumim și părinților pentru sprijinul necondiționat”, a declarat antrenorul clubului Jolie Dance Galați, Eduard Coman.
Rezultatele complete obținute de sportivii Jolie Dance Galați
Locul 1 (Medalii de aur):
- Bărbuță Patricia – Open ST;
- Nicolau Pavel Ionuț & Socola Raisa – Open Basic;
- Pricop Andra – Fete Solo 3D;
- Burada Iosif (CSM Galați) & Teodora Rotaru – Clasa E.
Locul 2 (Medalii de argint):
- Mosolea George & Tăbăcaru-Lefter Daria – Open Basic LA;
- Balaban Ionuț & Ion Antonia – Hobby;
- Constandache Sofia – Fete Solo 1D.
Locul 3 (Medalii de bronz):
- Malache Ionuț & Petcu Ania – Open Basic ST;
- Malache Ionuț & Petcu Ania – Open Basic LA;
- Raluca Corjos – Fete Solo 2D;
- Ilinca Maria Talsman – Fete Solo 2D;
- Cezar Gherman & Miruna Răcoviță – Pre 3D;
- Buruiană Matei & Andronache Andra – Pre 2D;
- Constandache Serena – Fete Solo 1D;
- Slabu Ciprian & Petrea Carina – Clasa E ST.
Alte clasări în finale și mențiuni speciale:
- Balaban Sofia – Locul 4, Fete Solo 3D;
- Filimon Miriam – Locul 4, Fete Solo 1D;
- Nicolau Ionuț & Socola Raisa – Locul 5, Open Basic ST;
- Toderascu Maria – Locul 5, Fete Solo H;
- Măcăilă David & Sinescu Ioana – Locul 5, Deb 1D;
- Hălăucă Alex & Buruiană Olivia – Locul 6, Pre 2D;
- Ioniță Luana Maria – Locul 7, Fete Solo 1D.
Totodată, reprezentanții clubului au transmis felicitări speciale sportivelor Rosa Flor, Szabo Rebeca și Antonia Lița pentru participare, implicare și determinare pe ringul de dans.