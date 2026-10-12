A picat în ispită! (VIDEO) Ce i-a spus concurentul Remi Dobre gălățencei Daniela Pană în mare, fără lavaliere, la „Insula Iubirii”

Gălățeanca Daniela Pană, una dintre cele mai carismatice prezențe din noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” de pe Antena 1, a revenit în atenția publicului cu o serie de mărturisiri despre parcursul său din Thailanda. Prezentă recent în platourile de televiziune de la Super Neatza și Știrile Antena Stars, tânăra manager de marketing din Galați a abordat frontal jocurile de seducție din show, dar și valul uriaș de reacții din mediul online.

Cele mai recente ediții au adus în prim-plan o apropiere evidentă între blonda din Galați și concurentul Remi Dobre. Unul dintre cele mai discutate momente a fost cel petrecut în mare, unde cei doi au profitat de lipsa lavalierelor pentru a purta discuții private în apă, departe de microfoane. În timp ce concurentul a încercat să minimizeze importanța gestului susținând că nu a discutat nimic profund, ispita Daniela Pană l-a dat complet de gol în cadrul emisiunilor de la Antena Stars, dezvăluind public că Remi „a picat în ispită”.

Gălățeanca a mărturisit că, în acele momente intime din mare, tânărul i-a transmis clar semnale că își dorește o legătură strânsă cu ea dincolo de camerele de filmat, după finalizarea testului din Thailanda.

Daniela a demontat însă speculațiile conform cărora scopul ei pe insulă ar fi fost pur distructiv. Ea a subliniat că testul doar scoate la iveală vulnerabilitățile ascunse, deoarece o relație cu o „fundație solidă” nu poate fi dărâmată din exterior. Pe de altă parte, blonda a taxat dur alte comportamente din tabăra bărbaților, amintind de întâlnirea dezastruoasă cu Marcel, pe care l-a numit „bădăran”. Întrebată la Antena 1 despre impactul general al emisiunii, Daniela Pană a oferit o declarație fermă:

„Nu mă așteptam să se întâmple lucrurile în maniera în care au fost. Experiența a avut un impact foarte mare și pozitiv asupra vieții mele, ajutându-mă să îmi depășesc o serie de insecurități.”

Sursa foto: Facebook Temptation Island – Insula Iubirii