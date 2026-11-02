Inovație europeană la Galați: Studenți și experți din toată lumea caută soluții digitale pentru dezvoltarea regiunii 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați devine polul inovației internaționale în perioada 3-5 noiembrie 2026. Instituția găzduiește „Digital Innovation Bootcamp”, evenimentul central din cadrul Open Innovation Days.

Acțiunea este organizată de Departamentul de Relații Internaționale (DRI) al universității, în colaborare cu FEAA și Erasmus Student Network (ESN) Galați, sub egida alianței RUN-EU (Regional University Network – European University), o rețea prestigioasă din care fac parte nouă universități europene.

Sub sloganul „From Ideas to Real Solutions”, bootcampul aduce la aceeași masă echipe interdisciplinare de studenți care vor concepe soluții digitale pentru provocări locale stringente. Tinerii vor aborda teme de maxim interes pentru dezvoltarea Galațiului, cum ar fi educația digitală, protecția mediului, mobilitatea urbană și inovarea comunitară.

Programul intens de trei zile include utilizarea metodologiei de design thinking, sesiuni de Business Model Sprint și activități practice în laboratorul „AI-powered Development Lab”, unde participanții vor folosi instrumentul Codex de la OpenAI pentru a crea pagini web de prezentare.

Dimensiunea globală a evenimentului este consolidată de prezența unor invitați de marcă de peste hotare. Profesorul Kesseven Padachi, de la University of Technology din Mauritius, le va vorbi studenților despre realitățile financiare ale antreprenoriatului, iar profesoara Violetta Wilk, de la Edith Cowan University din Australia, va analiza rolul esențial al marketingului digital.

Totul se va culmina în ultima zi cu o sesiune de tip „pitch” în fața unui juriu, evenimentul reconfirmând rolul universității gălățene ca motor de dezvoltare regională prin conectarea comunității la expertiza internațională.