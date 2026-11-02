Voleiul gălățean pe mâini bune: Cei mai mici voleibaliști gălățeni de la CSM Arcada defilează în campionat spre turneul final 

La sala Siderurgistul s-au desfășurat în weekend meciurile celui de-al doilea turneu din grupa B a Campionatului Național de Minivolei Under 13.

CSM Arcada Galați, sub conducerea antrenoarei Ioana Ștefu, a confirmat toate așteptările. În fața propriilor suporteri, care i-au susținut cu frenezie, micii voleiabliști au dat recital și au obținut trei victorii fără set pierdut.

Rezultatele înregistrate de echipa gălățeană:

CSM Arcada Galați – CSȘ Tulcea 3-0 (25-4, 25-12, 27-25)

– CSȘ Tulcea 3-0 (25-4, 25-12, 27-25) CSM Arcada Galați – CSM Constanța 3-0 (25-13, 25-15, 25-5)

– CSM Constanța 3-0 (25-13, 25-15, 25-5) CSM Arcada Galați – CSȘ 1 Constanța 3-0 (25-12, 25-2, 25-12)

Lotul folosit: Matei Munteanu, Fabian Ionescu, Eduard Hristache, Mihai Cotfas, Vlad Pîrvu, Ianis Coman, Matei Caraghiulea, Filip Topălescu, David Iftenie, Matei Hristian, Eduard Negru și Rareș Ghidonescu-Stan.

După două turnee, clasamentul grupei B se prezintă astfel:

CSM ARCADA GALAȚI – 17 puncte CSM Constanța – 12 p CSȘ Tulcea – 6 p CSȘ 1 Constanța – 1 p

Cel de-al treilea turneu se va disputa în perioada 27-29 noiembrie, la Constanța. Primele trei clasate se califică pentru turneul semifinal.