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    Voleiul gălățean pe mâini bune: Cei mai mici voleibaliști gălățeni de la CSM Arcada defilează în campionat spre turneul final 

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Voleiul gălățean pe mâini bune: Cei mai mici voleibaliști gălățeni de la CSM Arcada defilează în campionat spre turneul final 

Catalin RĂDULESCUSport02.11.2026

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La sala Siderurgistul s-au desfășurat în weekend meciurile celui de-al doilea turneu din grupa B a Campionatului Național de Minivolei Under 13. 

CSM Arcada Galați, sub conducerea antrenoarei Ioana Ștefu, a confirmat toate așteptările. În fața propriilor suporteri, care i-au susținut cu frenezie, micii voleiabliști au dat recital și au obținut trei victorii fără set pierdut. 

Rezultatele înregistrate de echipa gălățeană: 

  • CSM Arcada Galați – CSȘ Tulcea 3-0 (25-4, 25-12, 27-25) 
  • CSM Arcada Galați – CSM Constanța 3-0 (25-13, 25-15, 25-5) 
  • CSM Arcada Galați – CSȘ 1 Constanța 3-0 (25-12, 25-2, 25-12) 

Lotul folosit: Matei Munteanu, Fabian Ionescu, Eduard Hristache, Mihai Cotfas, Vlad Pîrvu, Ianis Coman, Matei Caraghiulea, Filip Topălescu, David Iftenie, Matei Hristian, Eduard Negru și Rareș Ghidonescu-Stan. 

După două turnee, clasamentul grupei B se prezintă astfel: 

  1. CSM ARCADA GALAȚI – 17 puncte 
  2. CSM Constanța – 12 p 
  3. CSȘ Tulcea – 6 p 
  4. CSȘ 1 Constanța – 1 p 

Cel de-al treilea turneu se va disputa în perioada 27-29 noiembrie, la Constanța. Primele trei clasate se califică pentru turneul semifinal. 

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