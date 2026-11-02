Voleiul gălățean pe mâini bune: Cei mai mici voleibaliști gălățeni de la CSM Arcada defilează în campionat spre turneul final 

La sala Siderurgistul s-au desfășurat în weekend meciurile celui de-al doilea turneu din grupa B a Campionatului Național de Minivolei Under 13.
CSM Arcada Galați, sub conducerea antrenoarei Ioana Ștefu, a confirmat toate așteptările. În fața propriilor suporteri, care i-au susținut cu frenezie, micii voleiabliști au dat recital și au obținut trei victorii fără set pierdut.
Rezultatele înregistrate de echipa gălățeană:
Lotul folosit: Matei Munteanu, Fabian Ionescu, Eduard Hristache, Mihai Cotfas, Vlad Pîrvu, Ianis Coman, Matei Caraghiulea, Filip Topălescu, David Iftenie, Matei Hristian, Eduard Negru și Rareș Ghidonescu-Stan.
După două turnee, clasamentul grupei B se prezintă astfel:
Cel de-al treilea turneu se va disputa în perioada 27-29 noiembrie, la Constanța. Primele trei clasate se califică pentru turneul semifinal.