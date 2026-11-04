Now Reading: Condiții moderne la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați. Ionuț Pucheanu: „Pacienții beneficiază de îngrijire și de tratament în cele mai bune condiții” 

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    Condiții moderne la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați. Ionuț Pucheanu: „Pacienții beneficiază de îngrijire și de tratament în cele mai bune condiții” 

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Condiții moderne la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați. Ionuț Pucheanu: „Pacienții beneficiază de îngrijire și de tratament în cele mai bune condiții” 

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei04.11.2026

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Primăria municipiului Galați a finalizat un nou proiect major de infrastructură medicală, prin modernizarea completă a Corpului C20 de la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, imobil de importanță strategică în care funcționează Secția Nevroze.

Investiția, axată pe reabilitarea energetică și adaptarea spațiilor la standarde clinice stricte, s-a ridicat la o valoare totală de 7,3 milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată prin atragerea de fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alături de o contribuție substanțială de 4,2 milioane de lei alocată direct de la bugetul local. 

Lucrările executate la Corpul C20 au vizat izolarea termică și hidroizolația completă a anvelopei și a planșeelor, înlocuirea integrală a tâmplăriei exterioare cu sisteme termoizolante, precum și implementarea unor instalații alternative de producere a energiei verzi. La interior, clădirea a fost dotată cu sisteme moderne de climatizare, instalații de iluminat de ultimă generație și finisaje speciale conforme cu reglementările stricte din sistemul sanitar. Această etapă face parte dintr-un plan extins de modernizare a spitalului, care a mai beneficiat în 2023 de un ambulatoriu nou de 3 milioane de euro, în timp ce corpurile C18 și C19 se află în prezent în plin proces de consolidare printr-un proiect regional de 7 milioane de euro. 

Edilul municipiului Galați a evidențiat importanța continuității investițiilor în unitățile medicale locale, subliniind direct impactul asupra actului terapeutic. Ionuț Pucheanu a declarat:

„Ştim cu toţii cât de importantă este sănătatea. De aceea, am modernizat clădirea unde funcţionează Secţia Nevroze de la această unitate medicală, astfel încât pacienţii beneficiază de îngrijire şi de tratament în cele mai bune condiţii. Este vorba despre Corpul C20, pentru care am atras fonduri europene prin PNRR în cadrul unui proiect de 7,3 milioane de lei, din care 4,2 milioane de lei am asigurat de la bugetul local. Pe un alt proiect, se lucrează şi la corpurile C18 şi C19. Nu sunt însă singurele investiţii: aici am construit deja şi o clădire modernă pentru ambulatoriu.” 

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