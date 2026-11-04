Primăria municipiului Galați a finalizat un nou proiect major de infrastructură medicală, prin modernizarea completă a Corpului C20 de la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, imobil de importanță strategică în care funcționează Secția Nevroze.

Investiția, axată pe reabilitarea energetică și adaptarea spațiilor la standarde clinice stricte, s-a ridicat la o valoare totală de 7,3 milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată prin atragerea de fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alături de o contribuție substanțială de 4,2 milioane de lei alocată direct de la bugetul local.

Lucrările executate la Corpul C20 au vizat izolarea termică și hidroizolația completă a anvelopei și a planșeelor, înlocuirea integrală a tâmplăriei exterioare cu sisteme termoizolante, precum și implementarea unor instalații alternative de producere a energiei verzi. La interior, clădirea a fost dotată cu sisteme moderne de climatizare, instalații de iluminat de ultimă generație și finisaje speciale conforme cu reglementările stricte din sistemul sanitar. Această etapă face parte dintr-un plan extins de modernizare a spitalului, care a mai beneficiat în 2023 de un ambulatoriu nou de 3 milioane de euro, în timp ce corpurile C18 și C19 se află în prezent în plin proces de consolidare printr-un proiect regional de 7 milioane de euro.

Edilul municipiului Galați a evidențiat importanța continuității investițiilor în unitățile medicale locale, subliniind direct impactul asupra actului terapeutic. Ionuț Pucheanu a declarat: