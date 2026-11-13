Marea finală a concursului transfrontalier „Împreună prin Educație” are loc la Galați, pe 16 noiembrie

Galațiul găzduiește pe 16 noiembrie 2026 marea finală a concursului de cultură generală „Împreună prin Educație – România & Republica Moldova”, competiție care a reunit 23 de echipe de liceeni de pe ambele maluri ale Prutului. În ultimul act al întrecerii s-au calificat trei echipe câștigătoare ale etapelor regionale, din Galați, Cahul și Comrat.

Concursul este organizat de Departamentul de Relații Internaționale al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni „Ștefan cel Mare și Sfânt” din cadrul Ligii Studenților din Galați.

Rezultatele celor trei etape regionale

Galați (9 noiembrie): Au concurat șase licee gălățene — Colegiul Național „Costache Negri”, Seminarul Teologic „Sf. Andrei”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Liceul Teoretic „Dunărea” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Locul I a fost câștigat de Colegiul Național „Al. I. Cuza”, locul al II-lea de Liceul Teoretic „Dunărea”, iar locul al III-lea de Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.

Cahul (10 noiembrie): La etapa din raionul Cahul au participat opt instituții de învățământ (IP Colegiul „Iulia Hasdeu”, IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, IP Liceul Teoretic „Ioan Vodă” și IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Cahul, alături de liceele teoretice din Colibași, Giurgiulești, Slobozia Mare și Alexandru Ioan Cuza). Podiumul a fost ocupat de IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Cahul (locul I), IP Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Colibași (locul II) și IP Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din Cahul (locul III).

Comrat (11 noiembrie): În UTA Găgăuzia s-au întrecut nouă echipe din Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Congaz. Locul I a fost obținut de IP Liceul Teoretic „Dmitrii Caracioban” din Comrat, urmat de IP Liceul Teoretic „Mihail Guboglo” (locul II) și IP Liceul Teoretic „Valentin Moșcov” (locul III), ambele din Ceadîr-Lunga.

Cine sunt finalistele și când are loc premierea

Cele trei echipe calificate în marea finală de la Galați, programată pe 16 noiembrie 2026, sunt Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Galați, IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Cahul și IP Liceul Teoretic „Dmitrii Caracioban” din Comrat.

Festivitatea de premiere va avea loc a doua zi, pe 17 noiembrie, în cadrul evenimentului „Inovarea Culturală Studențească Gălățeană”, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului.