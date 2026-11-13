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    Șofer din Brăhășești, reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat

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Șofer din Brăhășești, reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat

Maria ROMANIŢĂRegional13.11.2026

Șofer din Brăhășești, reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitatea Brăhășești, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Tecuci, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul a avut loc pe 11 noiembrie 2026, în jurul orei 11:45. Bărbatul a fost oprit în trafic și depistat în flagrant delict de către polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumul european DE 581, pe raza localității Munteni, deși avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Mai mult, după ce a fost condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice, conducătorul auto a refuzat să se supună acestei proceduri.

În cursul zilei de ieri, 12 noiembrie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar astăzi, 13 noiembrie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

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